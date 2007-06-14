MTV готовит бомбу для «Фабрики звезд»

Шоу-бизнес снова ждет очередной порции «звездного мяса». Правда, в этот раз в «оптовики» готовится выйти не только Первый канал, но и продюсер и по совместительству папа Децла Александр Толмацкий. В настоящий момент параллельно кастингам «Фабрики звезд – 7» полным ходом идет подготовка к новому музыкальному реалити-шоу для MTV «Делаем группу. Пылкие телки».

«Фабрика» – школа на выживание



НОВАЯ партия потенциальных фабрикантов уже вовсю атакует приемную комиссию своими талантами. В этот раз желающих примерить на себя звездный статус в десять раз больше, чем в предыдущие конкурсные созывы. При этом, как признался член жюри Константин Меладзе (продюсер и брат певца Валерия Меладзе), талант­ливых, а главное, желающих работать очень мало. Возможно, именно поэтому правила на «Фабрике звезд» решили ужесточить. Говорят, что даже пропитание фабрикантам придется себе зарабатывать самостоятельно. Таким образом в них изначально планируют воспитать самостоятельность и умение добыть себе на жизнь кусок хлеба профессией. Все новше­ства пока тщательно скрывают.

В том числе состав жюри и основного продюсера проекта. Ходят слухи, что отсеивать фабрикантов в составе жюри пригласили известного российского музыкального критика Артемия Трои­цкого. Психологическое здо­ровье фабрикантов планируют доверить известному «теледок­тору» Андрею Курпатову. Новое телевизионное мыло «Фабрика звезд – 7» стартует в эфире Первого канала в конце июня.



«Пылкие телки» – оторвы с характером



ПОКА на «ФЗ» решают организационные вопросы, продюсер Александр Толмацкий готовится к конкуренции. Новое музыкальное реалити-шоу разработано специально для MTV – делового партнера «первой кнопки». В отличие от «Фабрики» на кастинг к Толмацкому приглашаются только девушки. Поскольку проект обещает быть «горяченьким», рассматривают кандидатуры от восемнадцати лет. В жюри войдут известные шоумены. Среди них скандалист Отар Кушанашвили, Лигалайз. Попасть в финальную двадцатку есть шанс у девочек с характером, вокально и интеллектуально подготовленных (чтобы не только крепкое словцо могли употребить, но и Баха с Шишкиным не путали). Поскольку проект готовят и для западного рынка, обязательна стопроцентная танцевальная подготовка. Желательно, чтобы девушки соответствовали формату и названию шоу – черновой вариант «Делаем группу. Пылкие телки».



Блатные к «пылким» не пробьются?



– ОТСЕВ будет жестким, – обещает Александр Толмацкий. – Сначала останется девять девушек. Они и будут бороться за право войти в шестерку победителей. Из них планируем делать группу, которая станет востребованной и у нас, и за границей.

– Вы думаете, шоу будет популярнее седьмой «Фабрики звезд»?

– Уверен. Я вынашивал идею этого проекта около трех лет.

– А бюджета хватит?

– Бюджет проекта не ограничен.

– В качестве участников будете привлекать детей известных родителей?

– Специально делать ничего подобного не будем. А вообще – «блатные» на «Фабрику», пылкие и талантливые к нам! (Смеется.)

Как и на «Фабрике», конкурсанток будут обучать вокалу, хореографии, а также мейк-апу, стилю. За физической формой девушек, по словам Толмацкого, будет следить Ольга Слуцкер. В отличие от «Фабрики» участниц проекта не планируют постоянно держать в замкнутом пространстве. Будущим звездам разрешены поездки домой, походы по магазинам, встречи с друзьями. Правда, и в этом случае камера будет фиксировать каждый их шаг.