«Интердевочка» стала женой Михаила Ефремова
№ 23(57) от 07.06.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]
Сюжет картины незамысловат: у супругов умерла бабушка (ее и играет Римма Васильевна Маркова). В наследство молодым она оставила свою квартиру. Но однажды привидение бабушки появилось в доме Яковлевой–Ефремова и предупредило, что квартиру супруги могут потерять, если не выполнят несколько ее условий. И тут начинается такое…
Помимо узнаваемых Елены Яковлевой и Михаила Ефремова в картине снимаются музыкальные братья Кристовские – участники дуэта «Уматурман» Владимир и Сергей. В картине они играют самих себя, правда, перед зрителем братья Кристовские предстанут в образах Деда Мороза и Снегурочки с Бородой.
На экраны страны комедия «Семейка Ады» выйдет в конце 2007 года.
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