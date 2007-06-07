«Интердевочка» стала женой Михаила Ефремова

ИЗВЕСТНЫЙ россий­ский клипмейкер Эльдар Салаватов снимает новую кинокомедию «Семейка Ады». Главные роли в картине исполняют народная артистка России Римма Маркова («Егор Булычев и другие», «Дураки умирают по пятницам»), а также актриса Елена Яковлева (сегодня в творческом багаже Яковлевой помимо «Интердевочки» уже 42 картины) и актер Михаил Ефремов («Благородный разбойник Владимир Дубров­ский», «Королева Марго», «Кри­зис среднего возраста» и др.). По сюжету картины Яковлева и Ефремов играют супружескую пару. Кстати, Михаил Олегович Ефремов буквально на днях стал отцом в пятый раз (но это уже в настоящей жизни) – третья жена родила ему дочку.

Сюжет картины незамысловат: у супругов умерла бабушка (ее и играет Римма Васильевна Маркова). В наследство молодым она оставила свою квартиру. Но однажды привидение бабушки появилось в доме Яковлевой–Ефремова и предупредило, что квартиру супруги могут потерять, если не выполнят несколько ее условий. И тут начинается такое…

Помимо узнаваемых Елены Яковлевой и Михаила Ефремова в картине снимаются музыкальные братья Кристовские – участники дуэта «Уматурман» Владимир и Сергей. В картине они играют самих себя, правда, перед зрителем братья Кристовские предстанут в образах Деда Мороза и Снегурочки с Бородой.

На экраны страны комедия «Семейка Ады» выйдет в конце 2007 года.