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Шоу Бобы Грека начинается

№ 23(57) от 07.06.2007 [«Аргументы Недели », Максим КРАВЧИНСКИЙ  ]

Шоу Бобы Грека начинается
Лауреат премии «Шансон-2007» Боба Грек на сцене собственного кабаре

 В самом конце марта мне довелось побывать в Кремле на ежегодном концерте в честь вручения премии «Шансон года». Мероприятие, как всегда, проводилось с размахом и порадовало яркими выступлениями звезд и новыми интересными именами. Премию в номинации «Открытие года» вручили артисту с интригующим псевдонимом Боба Грек. Не буду скрывать, его появление на сцене запомнилось мне больше других, уж очень необычно и красочно все было обставлено.

 После того мартовского концерта я с интересом отыскал информацию о шансонье. В прессе и Интернете разных материалов о нем было предостаточно. А вскоре и московские улицы запестрели яркими афишами о выступлениях артиста и о готовящемся на НТВ большом телепроекте.

 И вот через два месяца после знаменательного концерта Бобу Грека смогла увидеть не только аудитория Кремлевского дворца, но и вся страна.

  НА ЧЕТВЕРТОЙ кнопке с логотипом НТВ появилась красочная заставка «Кабаре сто звезд. Шоу Бобы Грека». Зазвучали звуки канкана, появились длинноногие красавицы из кордебалета. Их сменил известный шоумен Сергей Рост, порадовавший добрыми, отнюдь не пошлыми, а главное –  смешными репризами.

 А следом за ним на сцене появился и сам радушный хозяин кабаре – Боба Грек. В элегантном костюме «с отливом» цвета молодого вина и неизменной кепочке шансонье, он моментально создал атмосферу феерического веселья и праздника, исполнив шуточную композицию на стихи маэст­ро Ильи Резника со своего дебютного альбома «Чтоб я так жил!».

 Затем самые яркие звезды россий­ской сцены выступали с сольными номерами. Филипп Киркоров, Вилли Токарев, Стелла Джанни, Тамара Гвердцители и многие другие от души порадовали зрителей блестящими выходами. В перерывах между музыкальными номерами Боба Грек под восторженные аплодисменты публики много шутил, рассказывал анекдоты и смешные истории, а в завершение программы спел дуэтом с маэст­ро Резником композицию «Тусовочка».

 Час эфирного вре­мени пролетел на одном дыхании. «Вот это программа! Дей­ствительно шоу-шансонье, – подумалось мне. – Интересно, это единственный эфир или передача будет выходить постоянно?» И я полез за информацией на сайт телеканала. Оказывается, запланировано целых ПЯТНАДЦАТЬ выпусков программы «Кабаре сто звезд. Шоу Бобы Грека», и выходить они будут каждый вторник в 00.45 на канале НТВ. На протяжении всего летнего сезона зрителей ожидает встреча со всеми звездами отечественной (и не только, но это пока секрет) сцены в гостях у Бобы Грека. Кроме эстрадных исполнителей на огонек к Бобе будут заглядывать юмористы, артисты цирка и самые разные интересные персоны. Так что не пропустите возможность посетить настоящее кабаре, не выходя из дома.

 И в завершение позвольте высказать свое мнение о самом формате новой программы. «Шоу Бобы Грека» возрождает и продолжает традиции эстрады «старой» России. Ведь откуда, как не из кабаре, зазвучали впервые голоса Александра Вертинского, Юрия Морфесси или Анастасии Вяльцевой? Разве не с таких же уютных подмостков играл когда-то одесский джаз Леонида Утесова и звучали искрометные репризы Михаила Гаркави? Бобе Греку, без сомнений, удалось найти свою форму, которой нет аналогов на современном телевидении, и создать зрителям и гостям «Кабаре» по-настоящему домашнюю, легкую атмосферу праздника и беззаботного веселья!

 Вы еще не были в гостях у Бобы Грека? Идите немедленно, а то мест не достанется! Я вам точно говорю!

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