Сосо Павлиашвили наградили за мир

ПЕВЕЦ и по совместительству дважды отец Сосо Павлиашвили в качестве признания своих заслуг получил еще одну награду – недавно учрежденный Орден Миротворца.

Грузин с российским граждан­ством, Павлиашвили всегда активно пропагандировал дружбу между народами, как бы ни накалялась политическая обстановка. А потому миротворческий орден принял совершенно по-военному. После торжественной церемонии он, сойдя со сцены, попросил себе бокал красного как кровь вина. Туда, достав из синей бархатной коробочки, он окунул орденскую звезду. А после выпил бокал стоя, залпом, как это принято у настоящих солдат.

Как признался нашему корреспонденту артист, в ближайшем будущем он намерен провести на Севере России фестиваль, в котором примут участие талантливые самородки с Кавказа. Собранные средства артист планирует отдать в детский реабилитационный центр.