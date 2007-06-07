Алексей Глызин ушел в рестораторы

НА ДНЯХ певец Алексей Глызин нашел еще один способ пополнить свой бюджет. Артист обзавелся собственным рестораном в центре Москвы.

Несмотря на модные нынче здоровый образ жизни и изысканную кухню, Глызин решил не брать это за образец. Поэтому и сделал ставку на украинскую и русскую кухни. В оформление ресторана Алексей особых вложений не делал. По крайней мере, в интерьерном дизайне этого абсолютно не ощущается.

Зато к меню артист подошел очень ответственно. Сотрудники заведения утверждают, что некоторые блюда Алексей придумал самостоятельно. На себе кулинарные умения артиста посетители смогут испытать уже в ближайшее время.

Шоу-бизнес и кино, похоже, уже не особо вдохновляют и Ладу Дэнс. Вот она и принялась за освоение новой трудовой отрасли. Певица взяла под свою опеку профессиональных домработниц и водителей.

Готовит кадры Дэнс исключительно для элитных клиентов, поэтому подбираемый персонал в ее «кадровом агентстве» устойчив к стрессу и своеобразным требованиям работодателей. Свое новое трудовое поприще Дэнс не комментирует. Вряд ли это связано с налогами. Скорее всего, певица боится выглядеть «не гламурненько».