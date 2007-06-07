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Алексей Глызин ушел в рестораторы

…а Лада Дэнс – в начальники «мойдодыров»

№ 23(57) от 07.06.2007 [«Аргументы Недели », Олеся ВЕРБЕНИНА ]

Алексей Глызин ушел в рестораторы

 НА ДНЯХ певец Алексей Глызин нашел еще один способ пополнить свой бюджет. Артист обзавелся собственным рестораном в центре Москвы.

 Несмотря на модные нынче здоровый образ жизни и изысканную кухню, Глызин решил не брать это за образец. Поэтому и сделал ставку на украинскую и русскую кухни. В оформление ресторана Алексей особых вложений не делал. По крайней мере, в интерьерном дизайне этого абсолютно не ощущается.

 Зато к меню артист подошел очень ответственно. Сотрудники заведения утверждают, что некоторые блюда Алексей придумал самостоятельно. На себе кулинарные умения артиста посетители смогут испытать уже в ближайшее время.

 Шоу-бизнес и кино, похоже, уже не особо вдохновляют и Ладу Дэнс. Вот она и принялась за освоение новой трудовой отрасли. Певица взяла под свою опеку профессиональных домработниц и водителей.

 Готовит кадры Дэнс исключительно для элитных клиентов, поэтому подбираемый персонал в ее «кадровом агентстве» устойчив к стрессу и своеобразным требованиям работодателей. Свое новое трудовое поприще Дэнс не комментирует. Вряд ли это связано с налогами. Скорее всего, певица боится выглядеть «не гламурненько». 

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