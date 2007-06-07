Кристину Агилеру встретили по-русски

Слухи о том, что Кристина Агилера не может прилететь в Москву, не оправдались. Агилера прибыла в столицу из Мюнхена. Частный самолет с певицей и ее супругом Джор­даном Брэтманом приземлился в аэропорту Внуково-3.



А в День защиты детей певица выступила на пятой церемонии МУЗ-ТВ и подхалтурила на частном заказнике.

Для связки слов



ПЕРЕСТУПИВ порог президентского номера, звезда сразу же заказала фруктов, два ведра льда и пару бутылок белого вина.

С мужем звезда вела себя сдержанно. Со стороны казалось, что они вообще в ссоре. Певица выглядела подавленной и уставшей. С обслуживающим персоналом вела себя настороженно. Видимо, боялась папарацци. За границей за фотографию беременной Агилеры (ходят слухи, что певица уже на третьем месяце) без мейк-апа издатели обещают от десяти тысяч долларов. А тут еще инцидент возле отеля – обезумевший от счастья поклонник ринулся со своей фотомыльницей к Кристине. Через стену охранников ему прорваться конечно же не удалось. Тогда обиженный фанат прикрикнул на диву таким отборным матом, что его красноречию мог бы позавидовать сам Сергей Шнуров. Девушка сделала вид, что ничего не произошло. Однако судачат, что по приходе в номер певица поинтересовалась, что означают некоторые выражения. Ей объяснили, что эти словосочетания используются для связки слов.



Светская беседа – увольнение



ВЕСЬ обслуживающий Кристину персонал заранее снарядили специальным сводом правил, из которого следовало, что к звезде нельзя приставать с автографами, пытаться сфотографировать, завести светскую беседу. В противном случае ее менеджер имеет право требовать у администрации отеля немедленного увольнения «непрофессионального» сотрудника и денежной компенсации за причиненные неудобства. Говорят, что за проход по красной ковровой дорожке и десятиминутное выступление звезде заплатили более миллиона долларов. Кроме этого был соблюден райдер и специальные условия поп-дивы, которые ее представители расписали аж на сорока листах бумаги. В них помимо комфорт­ного проживания, питания, охраны и технических требований среди обязательных пунктов прописали количество и цвет ваз в гримерках, мебель, блестящий до белизны персональный сан­узел. Кстати, если бы последнее певицу не устроило, она вполне могла не выйти на сцену.



Концерт – халтурке не помеха?



НА КОНЦЕРТ Кристина прикатила на лимузине. Звезда сверкала не только голливудской улыбкой и ювелирными украшениями, но и коротким платьицем цвета топленого молока. Наряд ее, как и у Мэрилин Монро, все время норовил поднять кверху ветер. Кристина кокетливо придерживала подол платья и наигранно надувала губки, когда фотографы пытались запечатлеть непослушный наряд. Отличное настроение Кристины немного подпортил лишь один факт. Во время своего выступления она чуть было не упала. Но все обошлось. Отпев «вживую» несколько песен, звезда рванула на халтурку. Кстати, Агилера уже развлекала столичных толстосумов своим творчеством. Тогда звезда зажигала на сцене в компании не менее заводной Шакиры.

В этот раз на закрытом открытии отеля «Ритц-Карлтон» девушке компанию составили Монтсеррат Кабалье и Дима Билан.

– С Кристиной душевно пообщаться нам не удалось, – раздосадована продюсер Билана Яна Рудковская. – Но мы вновь увидимся с ней недельки через две. У нас с Димой запланирована поездка в Лос-Анджелес. Там мы снимем для него новый клип. Кристина обещала нас навестить. Дуэт Димы с Кристиной пока не планируется. Хотя это еще не окончательное решение.