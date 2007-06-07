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НА ЛЕНЕ ГОЛУБКОВЕ ШАПКА БОЛЬШЕ НЕ ГОРИТ

Тройное покаяние Владимира Пермякова

№ 23(57) от 07.06.2007 [«Аргументы Недели », Илона АНДРИЕВСКАЯ ]

НА ЛЕНЕ ГОЛУБКОВЕ ШАПКА БОЛЬШЕ НЕ ГОРИТ
Пермяков в роли солдата-освободителя в клипе В. Артамонова

 Тринадцать лет назад зрители познакомились с Леней Голубковым, героем рекламного ролика, который сделал его знаменитым на всю страну. Большинство людей относились к Лене, как к близкому родственнику, но кровные связи прервались, когда оказалось, что родственничек, прямо скажем, их надул. 

 – ВЛАДИМИР, МММ разоблачили давно. Вы и сегодня чувствуете неприязнь людей?

 – Нет, не чувствую. После провала МММ я долго приходил в себя, винил тех, кто развернул эту кампанию, и себя… Больше всего виновато перестроечное время, смутное и непонятное. Голубков – это не просто киношный образ, это фигура историческая, в том смысле, что она пропустила через себя и народную надежду, и наглую ложь. Наш народ гневлив, потому что видел много зла, но и отходчив.

 – Какую еще злую шутку сыграл с вами Голубков?

 – С творческими предложениями после Голубкова у меня не ладилось. Образ чудаковатого мужика прилип намертво, и на актерской карьере можно было ставить крест. Что бы вы подумали, если бы с экрана на вас метнулся неприкаянный взор Лени в образе Ивана Грозного?

 – После известного ролика в личной жизни что-то изменилось?

 – Я встретил любимую женщину, и ради этого стоило побывать в «перьях» Голубкова. Познакомились мы благодаря моему герою. Журналистка «РИА Новостей» Наталья Ремизова попросила у меня интервью, мы встретились, и вскоре наши отношения стали романтическими. Наташа помогла мне пережить трудный период, буквально перетащив через пропасть, а мне показалось, что я перелетел ее. Но после десяти месяцев нашего брака мою жену забрала глупая, нелепая смерть.

 – Владимир, а что сейчас происходит в Вашей жизни?

 – Ко Дню Победы продюсер Ва­дим Артамонов решил снять двенадцать клипов. В одном из них, на песню Владимира Высоцкого «Черные бушлаты», предложил мне роль солдата-освободителя Ивана Лугового.

 – Что Вы еще предприняли, чтобы освободиться от Голубкова?

 – Сейчас я снимаюсь у режиссеров Влада Николаева и Федора Красноперова в сериале «Солдаты», играю Мудреца-толкиниста. В прошлом году снялся в десяти эпизодических ролях: бомжа, тренера, преподавателя, депутата, писателя… Обидно, что многие мои роли остаются незамеченными.

 – В душе «карьериста» осталось место для романтического персонажа?

 – Я написал автобиографическую пьесу под названием «Рождение младенца». Главный герой пьесы – Владимир Перов, для которого я стал прототипом и которого собираюсь сыграть. Пройдя через трагическую любовь, он приходит к пониманию, что Господь не наказывает людей, а только пробуждает в них высочайшие духовные энергии.

 – В чем кульминация пьесы?

 – Помимо Перова есть еще две героини: его жена Натали и возлюбленная, современная Нина Заречная. Обе женщины рожают от него детей. Перов сам в это время чувствует себя младенцем. И наконец, Россия переживает свое второе духовное рождение. Пьесу «Рождение младенца» я посвящаю своей покойной жене и всем, кто невольно пострадал от меня в годы перестройки.

 – Присмотрели уже режиссера-постановщика?

 – Пьеса понравилась театральному режиссеру Гульнаре Голавинской, ученице Романа Виктюка. Премьера спектакля – осенью. А через год начнутся съемки фильма, режиссером которого будет Александр Гаутберг. Думаю, мой новый герой напомнит зрителям и Леню Голубкова. Меня это не пугает. Голубков – это моя судьба. Но на этот раз на экране произойдет второе рождение актера Владимира Пермякова.

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