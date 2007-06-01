Василий Пичул сделает продолжение фильма «Маленькая Вера»
№ 22(56) от 31.05.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]
В 1988 г. в Советском Союзе на экраны вышел фильм режиссера Василия Пичула «Маленькая Вера». Картина произвела эффект разорвавшейся бомбы. Главные роли в фильме исполнили актриса ТЮЗа Наталия Негода и студент первого курса Щукинского училища Андрей Соколов (ему было 26 лет, и он до поступления в Щуку работал
НАТАЛИЯ Негода после показа «Маленькой Веры» была признана лучшей актрисой 1988 года. Фильм получил золотой дождь наград на международных фестивалях: Большой приз жюри Международного кинофестиваля в Монреале, премию «ФИПРЕССИ» в Венеции,
Режиссеру Василию Пичулу, когда он работал над «Маленькой Верой», было 27 лет, и на такой успех своей картины он явно не рассчитывал… После «Маленькой Веры» у него были другие работы в кино – «В городе Сочи темные ночи», «Небо в алмазах», «Кинофестиваль», но такого оглушительного успеха уже не случилось. Возможно, поэтому режиссер объявил о продолжении истории «Маленькой Веры». Говорят, что теперь в кино будут играть подросшие «дети» Негоды и Соколова. Говорят, что и Негода, и Соколов получили приглашение сыграть самих себя – повзрослевших и поседевших…
Но даст ли согласие на эту роль госпожа Негода? Актриса (ей сегодня 44 года) более 10 лет живет в США, в
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