Василий Пичул сделает продолжение фильма «Маленькая Вера»

В 1988 г. в Советском Союзе на экраны вышел фильм режиссера Василия Пичула «Маленькая Вера». Картина произвела эффект разорвавшейся бомбы. Главные роли в фильме исполнили актриса ТЮЗа Наталия Негода и студент первого курса Щукинского училища Андрей Соколов (ему было 26 лет, и он до поступления в Щуку работал инженером-механиком по производству летательных аппаратов). К слову, первоначально на роль Веры Пичул приглашал Ирину Апексимову, но ее сманили на главную роль в фильме «Башня».

НАТАЛИЯ Негода после показа «Маленькой Ве­ры» была признана лучшей актрисой 1988 года. Фильм получил золотой дождь наград на международных фестивалях: Боль­шой приз жюри Международного кинофестиваля в Монреале, премию «ФИПРЕССИ» в Венеции, Гран-при «Золотой Хьюго» в Чи­каго, приз «Голубой берег» в Трое. Негода объездила полмира, стала первой россиянкой, попавшей на обложку журнала «Плейбой».

Режиссеру Василию Пичулу, когда он работал над «Маленькой Верой», было 27 лет, и на такой успех своей картины он явно не рассчитывал… После «Маленькой Веры» у него были другие работы в кино – «В городе Сочи темные ночи», «Небо в алмазах», «Кинофестиваль», но такого оглушительного успеха уже не случилось. Возможно, поэтому режиссер объявил о продолжении истории «Маленькой Веры». Говорят, что теперь в кино будут играть подросшие «дети» Негоды и Соколова. Говорят, что и Негода, и Соколов получили приглашение сыграть самих себя – по­взрослевших и поседевших…