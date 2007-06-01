Американская группа Linkin Park впервые даст два концерта в России, которые пройдут в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце 5 июня и на следующий день в столичном СК «Олимпийский». Нью-йоркский коллектив, обладатель двух «Грэмми», приедет к нам в рамках своих европейских гастролей, где играет преимущественно на многочисленных рок-фестивалях – «Pinkpop» в Нидерландах, «Rock AM Ring» и «Rock Im Park» в Германии, «Alive!» в Португалии, «Download» в Великобритании, «Heineken Jammin» в Италии и др.

ПОСКОЛЬКУ тур проходит после релиза нового альбома команды «Minutes To Midnight», который вышел 15 мая, музыканты помимо традиционных хитов исполнят и новый материал. Вообще же с записью этого диска у группы было много проб­лем, и его релиз несколько раз откладывался. Мешала личная жизнь, особенно вокалиста Честера Беннингтона, который за время подготовки пластинки развелся с первой женой, вступил в новый брак с Талиндой Бентли и родил сына. Малыш Тайлер Ли, появившись на свет в марте прошлого года, получил свое имя в честь двух других извест­ных музыкантов: вокалиста Aerosmith Стивена Тайлера и барабанщика Motley Crue Томми Ли. В январе Беннингтон заявил, что разорен разводом, женитьбой, прибавлением в семействе и необходимостью содержать двух детей от первой жены Саманты. И если он срочно не закончит новый альбом, то окончательно обанкротится.

Однако этого не произошло, так как Беннингтон получал не только автор­ские отчисления от трех предыдущих альбомов – «Hybrid Theory» (2000), «Meteora» (2003) и «Live In Texas» (2003), но и доходы от своих четырех тату-салонов в Фениксе, Темпе и Месе, первый из которых он открыл с друзьями еще в 1995 году. А чтобы не экономить каждый цент, пока идет запись диска, в марте музыкант подписал контракт еще и с обувной компанией Etnies, которая выпустила его коллекцию обуви Club Tattoo. «Я в восторге не только от того, что могу финансово вздохнуть свободно, но и от того, что могу выразить себя через создание модной и современной обуви для мужчин и женщин», – сказал Беннингтон. Эта коллекция появится в магазинах США как раз в день концерта Linkin Park в Москве.

