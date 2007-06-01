Внука Пугачевой спрячут за границей?

ПОХОЖЕ, что внук Аллы Пугачевой Никита готовится стать актером или режиссером. Во всяком случае, звездные домочадцы решили от греха подальше (от скандалов да армии) спрятать дитя за границей.

После празднования дня рождения Кристины Орбакайте гости вовсю судачили о том, что родители хотят отправить юношу в Америку. К тому же с недавних пор и повод к этому появился официальный – мальчик закончил школу, так что пора обзаводиться высшим образованием. Для Никиты уже подобрали парочку престижных вузов, где он сможет получить режиссерское образование.