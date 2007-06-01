Ирина Салтыкова исповедуется за сто тысяч долларов

Певица написала скандальную книгу о способах выживания в шоу-бизнесе на примерах коллег по цеху.

НА ПРОШЛОЙ неделе певица Ирина Салтыкова вновь всколыхнула отечественный шоу-бизнес. Правда, в этот раз звезда шокировала «тусовочную общественность» не очередным скандальным видеороликом и фотосессией, а своим «литературным опусом». Дело в том, что сексапильная блондинка решилась без цензуры рассказать о способах восхождения на отечественный эстрадный олимп и о том, что приходится делать ей и коллегам для выживания на нем.

По слухам, за такую откровенность артистке должны выплатить весьма солидный гонорар – более ста тысяч долларов. На достигнутом результате Ирина Салтыкова останавливаться не намерена, так что в ближайшее время она готовится продолжить литературный опыт.

В планах «новоиспеченной писательницы» книги про воспитание детей и «Камасутру». Для последней Ирина уже продумывает дизайн и оформление. По словам артистки, к подарочному варианту «Камасутры» планируется прикрепить изящную коробочку с маслом мускуса.