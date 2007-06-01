Я больше не буду!

Ничто человеческое известным людям не чуждо, и в неприятности они влипают, как и все. Кого-то подводит страсть к рыбалке, кого-то – желание порадовать близких экстравагантным подарком.

Марину Хлебникову задержали за браконьерство...



ВЫХОДНЫЕ Марина Хлебникова решила провести с пользой – отдохнуть, а заодно и рыбки на ужин наловить. Взяв с собой дочку Нику и удочку, певица выехала порыбачить на подмосковное водохранилище.

Через час Хлебниковой удалось выловить парочку рыбешек. Правда, ее ликование было недолгим. Разгоряченная азартом Марина поначалу даже не заметила, как к ней подплыла моторная лодка. Трое мужчин предъявили Марине удостоверения и чужие сети, выловленные в десяти метрах от нее. По всем признакам Хлебникова выглядела браконьером.

– Я и не подумала, что сейчас нельзя ловить рыбу на удочку, – жалуется певица. – А тут еще и чужие сети. Я так растерялась, что чуть в воду не свалилась.

Объяснения все-таки удовлетворили Рыбнадзор, и они отпустили артистку, даже не взяв с нее штраф. Правда, с одним условием – на подаренном им диске со своими песнями Марина вместо автографа написала: «До 15 июня на рыбалку ни ногой».

– Впредь, прежде чем рыбачить, я буду штудировать рыболовную информацию и надежнее прятать сеть и динамит, – отшучивается Марина Хлебникова. – А если честно, то мне было стыдно попасться на браконьерстве, пусть даже и на таком нелепом.



…а отца «татушки» – за контрабанду



НА ДНЯХ Сергей Катин – композитор и по совместительству отец «татушки» Лены – был задержан в Арабских Эмиратах за провоз контрабанды. Катина «повязали» при попытке перевоза редкого зверька – карманника. Раньше в этой стране карманники были только у шейхов. Причем они использовали их в качестве секретного «живого сейфа». Дело в том, что за зад­ними лапами у зверька имеются кармашки, в которые в случае опасности можно было спрятать небольшой, но важный предмет.

– Я и подумать не мог, что так влечу с этой киской, – возмущается Сергей. – Хотел дочурке экзотического питомца подарить, а меня за него чуть в тюрьму не посадили.

– А что все-таки произошло?

– Я приехал на переговоры. После их окончания решил прогуляться по местным базарчикам в поисках каких-нибудь необычных сувениров. А тут какой-то мужик на ломаном русском мне и предложил этого карманника. Я с ним расплатился. Почти тысячу долларов отдал. А он мне какие-то бумажки для перевозки. Я купил для него специальную корзинку и отправился в аэропорт. Там-то меня и задержали. Правда, сначала на киску внимания вообще не обратили. Их смутил мой травяной чай, который я употреблял из термоса. Решили, что это какой-то жидкий наркотик. В общем, скрутили меня и повели в отдельную комнату. Там буквально заставили выпить чай и в течение трех часов ждали, как же он на меня подействует. Когда же увидели у меня карманника, то сомнений, что я явный контрабандист, у них не оставалось.

– И вас повезли в тюрьму?

– Почти. Ситуацию спас мой партнер. Он позвонил своим влиятельным знакомым, и еще через три часа меня все-таки отпустили. Но кошку и термос с чаем ликвидировали.

– Сергей, а ведь вас уже не первый раз ловят за контрабанду животных…

– Вы про то, как я вез Ленке тигренка? Да, была такая история на границе с Финляндией. Но тогда там меня с документами обманули, и впредь я планировал быть внимательнее. Но кто же знал, что эта кошка настолько редкой породы! Теперь буду дочке стараться дарить что-то менее экзотичное.

