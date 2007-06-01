Блондинку не перекрасить
Алла Довлатова мечтает о большем
№ 22(56) от 31.05.2007 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]
– АЛЛА, на «Русском радио» вы работаете уже пять лет, а телеведущей стали совсем недавно. Почему?
– В Питере я занималась ТВ вполне успешно… Может быть, не хватает связей, знакомств? Или надо оказаться в нужное время в нужном месте.
– А как вы на ТНТ попали? Конкуренток было много?
– На этот раз я оказалась в нужное время в нужном месте. Я отвозила детей в Ялту и очутилась в одном самолете с хозяином программы Александром Митрошенковым. С Александром мы были уже знакомы, ходили с Малаховым к нему на день рождения. Через несколько месяцев у него возникла идея о передаче, и он вспомнил наш с ним полет.
– На этот раз у вас все легко получилось?
– Нет, были проблемы. Руководство ТНТ никак не хотело меня утверждать. Александру пришлось за меня побороться, за что я ему очень благодарна.
– Вы говорили, что в радиоэфире вдвоем комфортнее работать, а как на ТВ?
– Смотря с кем. Человек человеку рознь. Если это партнер, который понимает тебя с полуслова, то с ним веселее и интереснее. Наш тандем с Андрюшей
– Кого из вас к кому подбирали?
– Изначально хотели сделать передачу с одной ведущей, то есть со мной. А потом возникла мысль об Андрее. Мы встретились с ним на съемочной площадке и
– Вас устраивает формат вашей передачи или хочется большего?
– Если помечтать, то мне бы хотелось вести
– Вы дружите с Андреем Малаховым. А почему он вас к себе на Первый канал не позовет?
– К нему на программу я не раз приходила, а что касается остального, то он же не генеральный директор канала.
– Но вы его просите об этом?
– Нет. Мне не хочется использовать дружбу в корыстных целях. А с Андреем я действительно дружу.
– Его книгу «Мои любимые блондинки» вы прочитали?
– Выборочно.
– Вы ожидали, что получится бестселлер?
– Да, этой книге было предрешено стать популярной,
– По словам Малахова, вы были одной из его любимых блондинок, а в передаче вы шатенка. На такую жертву вы пошли ради ТВ?
–
– Как отреагировал Малахов на ваш новый имидж?
– Плохо. Он сказал: «Я все равно блондинкам верен!» А я ответила: «Значит, будем дружить домами!»
– Вы
– Как только я сюда приехала, то почувствовала себя как рыба в воде. В Питер я теперь езжу только в гости к родителям.
–
– Это я так пошутила. (Смеется.) Питер я люблю, это моя родина, я очень по нему скучаю. Но о пенсии пока не думаю.
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