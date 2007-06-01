Блондинку не перекрасить

Когда-то она успешно вела ток-шоу на питерском ТВ, но стала известна благодаря «Русскому радио». Радио, конечно, хорошо, но ТВ, как известно, лучше. Увы, столичный мир ТВ не принимал яркую блондинку целых пять лет. И вот мечта осуществилась. Алла Довлатова вместе с Андреем Григорьевым-Аполлоновым ведет на ТНТ передачу, в которой обучает девушек правилам жизни.

– АЛЛА, на «Русском радио» вы работаете уже пять лет, а телеведущей стали совсем недавно. Почему?

– В Питере я занималась ТВ вполне успешно… Может быть, не хватает связей, знакомств? Или надо оказаться в нужное время в нужном месте.

– А как вы на ТНТ попали? Конкуренток было много?

– На этот раз я оказалась в нужное время в нужном месте. Я отвозила детей в Ялту и очутилась в одном самолете с хозяином программы Александром Митрошенковым. С Александром мы были уже знакомы, ходили с Малаховым к нему на день рождения. Через несколько месяцев у него возникла идея о передаче, и он вспомнил наш с ним полет.

– На этот раз у вас все легко получилось?

– Нет, были проблемы. Руководство ТНТ никак не хотело меня утверждать. Александру пришлось за меня побороться, за что я ему очень благодарна.

– Вы говорили, что в радиоэфире вдвоем комфортнее работать, а как на ТВ?

– Смотря с кем. Человек человеку рознь. Если это партнер, который понимает тебя с полуслова, то с ним веселее и интереснее. Наш тандем с Андрюшей Григорьевым-Аполлоновым мне кажется удачным, потому что он хорошо разговаривает и у него есть чувство юмора.

– Кого из вас к кому подбирали?

– Изначально хотели сделать передачу с одной ведущей, то есть со мной. А потом возникла мысль об Андрее. Мы встретились с ним на съемочной площадке и как-то сразу сработались.

– Вас устраивает формат вашей передачи или хочется большего?

– Если помечтать, то мне бы хотелось вести ток-шоу со зрителями, желательно прямой эфир.

– Вы дружите с Андреем Малаховым. А почему он вас к себе на Первый канал не позовет?

– К нему на программу я не раз приходила, а что касается остального, то он же не генеральный директор канала.

– Но вы его просите об этом?

– Нет. Мне не хочется использовать дружбу в корыстных целях. А с Андреем я действительно дружу.

– Его книгу «Мои любимые блондинки» вы прочитали?

– Выборочно. Что-то сама прочитала, а что-то люди рассказали, которые в книге описаны. Я видела роман в рукописи, Анд­рей давал мне читать некоторые главы.

– Вы ожидали, что получится бестселлер?

– Да, этой книге было предрешено стать популярной, все-таки автор – человек извест­ный. На сегодняшний день уже продано более 100 тыс. экземпляров. Кстати, Андрей в связи с таким своеобразным рекордом вывез всех героинь романа, кроме меня, в Арабские Эмираты на майские праздники.

– По словам Малахова, вы были одной из его любимых блондинок, а в передаче вы шатенка. На такую жертву вы пошли ради ТВ?

– Как-то я пошутила: «Что это такое! Малахов нас взял и всех в братскую могилу отправил!» Думаю, что из-за этого не одна я уже перекрасила волосы. (Смеется.) Если говорить серьезно, то да, я сделала это ради ТВ. Но мне самой комфортнее быть блондинкой.

– Как отреагировал Малахов на ваш новый имидж?

– Плохо. Он сказал: «Я все равно блондинкам верен!» А я ответила: «Значит, будем дружить домами!»

– Вы по-прежнему на два города живете или в Москве уже навсегда?

– Как только я сюда приехала, то почувствовала себя как рыба в воде. В Питер я теперь езжу только в гости к родителям.

– Как-то вы сказали, что на пенсии в Питер вернетесь…

– Это я так пошутила. (Смеется.) Питер я люблю, это моя родина, я очень по нему скучаю. Но о пенсии пока не думаю.