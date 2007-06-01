ПРЕКРАСНАЯ НЕЗНАКОМКА

Холли Берри является не только одной из самых красивых актрис Голливуда, но и одной из самых титулованных – она обладает и «Оскаром», и «Золотым глобусом», и высшей американской телевизионной наградой «Эмми». Сейчас на экраны всего мира вышел новый фильм с участием актрисы – «Прекрасный незнакомец». Мы встретились и побеседовали с Холли в одном из модных ресторанов Беверли-Хиллз.

– ХОЛЛИ, Вы прекрасно выглядите и производите впечатление очень счастливого человека!



– Так и есть, я сейчас очень счастлива! И это не только потому, что в моей жизни есть любимый и очень симпатичный мужчина, не только потому, что моя карьера на подъеме – просто я наконец-то нахожусь в полной гармонии с собой. Мне 40 лет, и я себя чувствую очень комфортно в этом возрасте. Говорю то, что считаю нужным, не соглашаюсь на те роли, которые мне по каким-то причинам не нравятся, стараюсь не общаться с не симпатичными мне людьми и так далее.

– В фильме «Прекрасный незнакомец» Вы играете с Брюсом Уиллисом. Легко ли было с ним работать?

– Да, с Брюсом работать легко и приятно. Кстати, это я предложила ему сниматься со мной в этом фильме. Когда я только прочитала сценарий пару лет назад, Брюс был моим соседом – мы жили буквально на одной улице. Я зашла к нему в гости и предложила посмотреть этот сценарий, который меня очень заинтересовал. Через несколько дней Брюс перезвонил и сказал, что готов сниматься, если я буду играть главную женскую роль. Так мы и договорились, к счастью продюсеров, которые и не надеялись кроме меня заполучить еще и самого Брюса Уиллиса!

– Вы выглядите на 15 лет моложе своего возраста. Как Вам это удается?

– Я очень люблю спорт. Причем я могу играть в баскетбол, могу кататься на велосипеде, могу заниматься на силовых тренажерах или стучать по грушам в боксерском зале; главное – это находиться в движении и давать своему телу хорошие нагрузки. Также я слежу за тем, что я ем, и частенько стараюсь «ужин отдать врагу» – то есть не принимать пищу очень поздно. И хочу вам сказать, что сейчас нахожусь в полной гармонии со своим телом.

– Как Вы относитесь к имиджу секс-символа?

– Скажу вам откровенно, что раньше я очень стеснялась, когда меня так называли. Я хотела всем снова и снова доказать, что я не просто привлекательная женщина, но в первую очередь серьезная актриса. Я играла в независимых фильмах, старалась спрятать свою внешность и выглядеть некрасивой. Но сейчас мне уже не нужно никому ничего доказывать. И если меня называют секс-символом, то я только благодарю за комплимент и не испытываю никаких отрицательных эмоций.

– Вы побеждали на конкурсах красоты, получали высшие награды в области кино и телевидения. Добились ли Вы всего, о чем мечтали?

– Я действительно сделала хорошую карьеру, но сейчас я все чаще задумываюсь о семье и детях. Мне кажется, что я уже готова к тому, чтобы работа ушла на второй план. Надеюсь, что скоро мои мечты осуществятся!

– Означает ли это, что вы не планируете больше сниматься?

– О нет, мне в ближайшее время предстоят съемки в двух фильмах – «Хорошее поведение» и «Вещи, которые мы потеряли в огне». В первой из этих картин я сыграю простую учительницу, которую ученики уговаривают баллотироваться в Конгресс Соединенных Штатов. Вторая картина – это драма, и вместе со мной там сыграет Бенисио Дель Торо. А вот как только я закончу сниматься в этих фильмах – тогда попробую сделать перерыв и заняться семейными делами (смеется).

– Позвольте в заключение поздравить Вас от лица всех читателей «Аргументов неделi» со Звездой на Аллее славы в Голливуде и пожелать Вам дальнейших успехов.

– Большое спасибо! Я была так счастлива, когда открывали мою Звезду, что даже при всех ее поцеловала! Для меня это означает войти в историю Голливуда.

Александр Невский,

Беверли-Хиллз, Калифорния.

Специально для «Аргументов неделi»

ОТ РЕДАКЦИИ. Известный российский актер и бодибилдер Александр Невский сейчас живет в Лос-Анджелесе и снимается в голливудских фильмах. Недавно вышла в свет его книга «Большая энциклопедия фитнеса», а в 2007 г. на мировых экранах появится новый супербоевик «Охотники за сокровищами», в котором Невский играет с Дэвидом Керредайном и Шерилин Фенн.