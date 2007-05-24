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Максим Галкин утвержден на роль академика Ландау

№ 21(55) от 24.05.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

Максим Галкин утвержден на роль академика Ландау

 «АРГУМЕНТЫ неделi» уже сообщали о том, что молодой российский режиссер Илья Хржановский приступил к созданию картины «Дау» – о гениальном физике, прародителе ядерной бомбы, лауреате Нобелевской премии, академике Льве Ландау. На эту роль пробовались разные актеры, причем в течение длительного времени. И наконец, Хржановский остановил свой выбор на актере-пародисте Максиме Галкине. И хотя господин Галкин сослался на сильную загруженность и пообещал выделить время для съемок в кино про Ландау лишь через 6 месяцев, съемочная группа согласилась подождать, пока знаменитость освободится.

 Максим Галкин начиная с четырехлетнего возраста играет на разных сценах – сначала на сцене детского сада, где у него была любимая роль – он играл цыпленка. В школьных спектаклях юное дарование играло собаку, Остапа Бендера, царя Соломона и даже Красную Шапочку. В 13 лет, увидев по телевизору номер Геннадия Хазанова с пародией на Михаила Горбачева, Галкин попробовал скопировать выступление Хазанова. И у него получилось.

 Кстати, Максим Галкин – сын известного генерала Александра Александровича Галкина, генерал-полковника (с 1987 по 1997 гг. он возглавлял Главное бронетанковое управление).

 Напомним, бюджет картины «Дау» составляет 3,5 млн. долларов. Съемки картины пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Лондоне, Копенгагене и Харькове.

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