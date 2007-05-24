«НОЧНЫЕ СНАЙПЕРЫ»

Во-первых,

Во-вторых,

саунд-продюсером

Би-2,

В-третьих,

трек-лист

кавер-версии:

«Би-2»

ОТ ПРЕДЫДУЩИХ пластинок «Ночных снайперов»отличается радикально.она вся о любви, причемдостигает в откровенности текстов неизведанных ранее высот.альбома стал Шуракоторый добавил в аранжировки кучу разных вкусностей – теперь «Снайперы» звучат не как угрюмый русский рок, а как космополитичная музыка, избегающая стилистических догм.Диана Арбенина включила вдве западныепесни группобзавелись русскими стихами. И вместе с тем «Бонни & Клайд» оказался совершенно традиционным для «Ночных снайперов» альбомом: неофиты, клюнувшие наи, скажем, Mars Volta, скорее всего, останутся разочарованными, а давние поклонники «НС», напротив, с облегчением вздохнут, узнав, что главная концепция осталась неизменной.

В центре этой концепции – нервные переживания Дианы Арбениной, которая не отделяет себя от лирической героини песен. Произведения взволнованной женщины могут обрамляться скромным акустическим аккомпанементом или выстроенным Шурой Би-2 сверкающим звуковым ассорти – на их основную суть это не влияет. Вокалистка независимо от аранжировки все равно превращает любой номер в маленькую исповедь или признание: песни при этом часто превращаются в нечто противоположное тому, что мог иметь в виду саунд-продюсер.

На месте предполагаемого рока или диско-панка оказываются шансон (хорошо, что хоть не русский), романс и ретро-эстрада: новообретенная женственность Арбениной кутается в какие-то кабацкие одежки, порой чересчур аляповатые. В принципе они ей идут, но не очень сочетаются с поисками нового звука. Как бы то ни было, с коммерческой точки зрения диск получился удачным: здесь достаточно и радиохитов, и хороших песен, причем в некоторых пунктах эти понятия пересекаются. Если «Актриса» давно известна и любима, то этой же судьбы вполне заслуживают проникновенная «Земляничная», тихая «Когда горит свет» и самоотверженная «Бонни & Клайд» – ее мелодия взята из фильма «Прирожденные убийцы», и Диане удалось точно передать настроение этой лихорадочной драмы.

Все песни с нового альбома можно будет вживую услышать на его концертной презентации 26 мая в ДС «Лужники».