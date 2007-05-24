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«НОЧНЫЕ СНАЙПЕРЫ»

«Бонни & Клайд»

№ 21(55) от 24.05.2007 [«Аргументы Недели », Марк РАДЕЛЬ, InterMedia ]

«НОЧНЫЕ СНАЙПЕРЫ»
 ОТ ПРЕДЫДУЩИХ пластинок «Ночных снайперов» «Бонни & Клайд» отличается радикально. Во-первых, она вся о любви, причем Диана Арбенина достигает в откровенности текстов неизведанных ранее высот. Во-вторых, саунд-продюсером альбома стал Шура Би-2, который добавил в аранжировки кучу разных вкусностей – теперь «Снайперы» звучат не как угрюмый русский рок, а как космополитичная музыка, избегающая стилистических догм. В-третьих, Диана Арбенина включила в трек-лист две западные кавер-версии: песни групп Mars Volta и Thirteen Sence обзавелись русскими стихами. И вместе с тем «Бонни & Клайд» оказался совершенно традиционным для «Ночных снайперов» альбомом: неофиты, клюнувшие на «Би-2» и, скажем, Mars Volta, скорее всего, останутся разочарованными, а давние поклонники «НС», напротив, с облегчением вздохнут, узнав, что главная концепция осталась неизменной.

 В центре этой концепции – нервные переживания Дианы Арбениной, которая не отделяет себя от лирической героини песен. Произведения взволнованной женщины могут обрамляться скромным акустическим аккомпанементом или выстроенным Шурой Би-2 сверкающим звуковым ассорти – на их основную суть это не влияет. Вокалистка независимо от аранжировки все равно превращает любой номер в маленькую исповедь или признание: песни при этом часто превращаются в нечто противоположное тому, что мог иметь в виду саунд-продюсер.

 На месте предполагаемого рока или диско-панка оказываются шансон (хорошо, что хоть не русский), романс и ретро-эстрада: новообретенная женственность Арбениной кутается в какие-то кабацкие одежки, порой чересчур аляповатые. В принципе они ей идут, но не очень сочетаются с поисками нового звука. Как бы то ни было, с коммерческой точки зрения диск получился удачным: здесь достаточно и радиохитов, и хороших песен, причем в некоторых пунктах эти понятия пересекаются. Если «Актриса» давно известна и любима, то этой же судьбы вполне заслуживают проникновенная «Земляничная», тихая «Когда горит свет» и самоотверженная «Бонни & Клайд» – ее мелодия взята из фильма «Прирожденные убийцы», и Диане удалось точно передать настроение этой лихорадочной драмы.

 Все песни с нового альбома можно будет вживую услышать на его концертной презентации 26 мая в ДС «Лужники».

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