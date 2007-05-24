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«НОЧНЫЕ СНАЙПЕРЫ»
«Бонни & Клайд»
№ 21(55) от 24.05.2007 [«Аргументы Недели », Марк РАДЕЛЬ, InterMedia ]
В центре этой концепции – нервные переживания Дианы Арбениной, которая не отделяет себя от лирической героини песен. Произведения взволнованной женщины могут обрамляться скромным акустическим аккомпанементом или выстроенным Шурой
На месте предполагаемого рока или
Все песни с нового альбома можно будет вживую услышать на его концертной презентации 26 мая в ДС «Лужники».
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