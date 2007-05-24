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OZZY OSBOURNE

СК «Олимпийский», 27 мая

№ 21(55) от 24.05.2007 [«Аргументы Недели », Марк РАДЕЛЬ, InterMedia ]

OZZY OSBOURNE
 ОЗЗИ Осборн родился 3 декабря 1948 г. в Великобритании.

 Настоящее имя - Джон Ротервилл Осборн. Прозвище Оззи он получил в честь «Волшебника страны Оз».

 С 1969 г. по 1978 г. Ос­борн был вокалистом в группе Black Sabbath. Едва ли не каждый день этого периода впоследст­вии был описан в рок-энциклопедиях, а коллектив стал классикой «тяжелого металла».

 Самый экзотичный поступок Оззи - публичное поедание летучей мыши во время концерта. В советской прессе этот инцидент проходил под рубрикой «Их нравы». На самом деле Осборн не собирался никого умерщвлять - просто в рок-н-ролльном угаре он вцепился зубами в нечто, прилетевшее из зала: кто же знал, что этим «нечто» окажется живая летучая мышь?

 Первый визит Осборна в Москву состоялся в 1989 г. - в августе он выступил на Московском международном фестивале мира вместе с Bon Jovi, Scorpions и др. Вместо резвого солиста «саббатов» публика увидела артиста, косолапо ковыляющего по сцене и поющего без особого драйва.

 Оззи - типичный подкаблучник. Если бы не супруга Шерон, взявшая на себя и обязанности его менеджера, Осборн с его тягой к саморазрушению вряд ли дотянул бы до нынешних 58 лет.

 В 1996 г. Оззи с Шерон придумали «OzzFest» - крупнейший передвижной фестиваль тяжелой музыки.

 В 2003 г. Оззи решил покататься на квадроцикле и умудрился упасть с этого крайне устойчивого транспортного средства. Итог - восемь дней в коме, сломанные шесть ребер, ключица и шейный позвонок.

 Особняк в Голливуде, в котором снималось реалити-шоу «Семейка Осборнов», впоследствии был продан почти за 11 млн. долларов. Оззи вернулся в родную Англию.

 В 2005-м Осборну поставили диагноз «синдром Паркина» (не путать с Паркинсоном).

 Оззи Осборн считает себя самым нерв­ным человеком на свете: «Я задыхаюсь от волнения, когда открываю коробку конфет».

 В 2002 г. Оззи отменил запланированный концерт в Москве из-за болезни своего гитариста Закка Уайлда.

 Теперь Закк настолько поправился, что весь вечер не уйдет со сцены «Олимпийского»: 27 мая на разогреве у группы Оззи Осборна выступит собственный коллектив Уайлда Black Label Society.

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