OZZY OSBOURNE

ОЗЗИ Осборн родился 3 декабря 1948 г. в Великобритании.

Настоящее имя - Джон Ротервилл Осборн. Прозвище Оззи он получил в честь «Волшебника страны Оз».

С 1969 г. по 1978 г. Ос­борн был вокалистом в группе Black Sabbath. Едва ли не каждый день этого периода впоследст­вии был описан в рок-энциклопедиях, а коллектив стал классикой «тяжелого металла».

Самый экзотичный поступок Оззи - публичное поедание летучей мыши во время концерта. В советской прессе этот инцидент проходил под рубрикой «Их нравы». На самом деле Осборн не собирался никого умерщвлять - просто в рок-н-ролльном угаре он вцепился зубами в нечто, прилетевшее из зала: кто же знал, что этим «нечто» окажется живая летучая мышь?

Первый визит Осборна в Москву состоялся в 1989 г. - в августе он выступил на Московском международном фестивале мира вместе с Bon Jovi, Scorpions и др. Вместо резвого солиста «саббатов» публика увидела артиста, косолапо ковыляющего по сцене и поющего без особого драйва.

Оззи - типичный подкаблучник. Если бы не супруга Шерон, взявшая на себя и обязанности его менеджера, Осборн с его тягой к саморазрушению вряд ли дотянул бы до нынешних 58 лет.

В 1996 г. Оззи с Шерон придумали «OzzFest» - крупнейший передвижной фестиваль тяжелой музыки.

В 2003 г. Оззи решил покататься на квадроцикле и умудрился упасть с этого крайне устойчивого транспортного средства. Итог - восемь дней в коме, сломанные шесть ребер, ключица и шейный позвонок.

Особняк в Голливуде, в котором снималось реалити-шоу «Семейка Осборнов», впоследствии был продан почти за 11 млн. долларов. Оззи вернулся в родную Англию.

В 2005-м Осборну поставили диагноз «синдром Паркина» (не путать с Паркинсоном).

Оззи Осборн считает себя самым нерв­ным человеком на свете: «Я задыхаюсь от волнения, когда открываю коробку конфет».

В 2002 г. Оззи отменил запланированный концерт в Москве из-за болезни своего гитариста Закка Уайлда.

Теперь Закк настолько поправился, что весь вечер не уйдет со сцены «Олимпийского»: 27 мая на разогреве у группы Оззи Осборна выступит собственный коллектив Уайлда Black Label Society.