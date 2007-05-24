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СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ…

Любую из «звездочек» популярных девичьих групп легко заменить

№ 21(55) от 24.05.2007 [«Аргументы Недели », Ольга ХОХЛОВА, InterMedia ]

СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ…
 Сообщения об уходе из группы очередной вокалистки популярной девичьей команды уже давно не повергают в шок отечественных меломанов. И даже самые отчаянные поклонники коллектива не заламывают руки с риторическим вопросом: «Что же теперь будет?» Потому что за последний десяток лет мы прочно усвоили, что прописная истина «свято место пусто не бывает» как нельзя лучше применима и к этой ситуации: продюсеры очень быстро закрывают горячую вакансию, и группа продолжает работать, ни на йоту не сдав своих позиций на поп-Олимпе. А сами продюсеры сделали прописной еще одну истину: раскрученный бренд важнее привлекательной внешности или вокальных данных их подопечных.

 ПОЖАЛУЙ, первым озвучил эту мысль Алексей Макаревич - продюсер одной из первых девичьих групп «Лицей». Десять лет назад он впервые столкнулся с необходимостью искать замену Лене Перовой, уволенной им самим после 6 лет успешной карьеры ансамбля. Пережив уход Изольды Исханишвили, Светланы Беляевой и Анны Плетневой, Макаревич даже рекламную продукцию «Лицея» подчинил главенствующей идее бренда - на плакатах коллектива были изображены три размытых силуэта девушек, чьих лиц не удалось бы разглядеть даже с лупой в руках. В самом деле, какая разница, кто встанет по бокам от единственной «лицейской» константы - Насти Макаревич - и будет петь ожидаемые публикой хиты команды?

 Однако стать брендом суждено далеко не каждому продюсерскому детищу. Не каждый шоу-деятель, на чьих визитках написано «продюсер», обладает достаточным бюджетом, нужными связями, умением просчитать все шаги раскрутки проекта. Да и просто везением и интуицией, которые помогают найти на кастинге потенциальных звезд. А также заметить в числе предложенных композиторами песен именно ту, которая станет национальным хитом. А еще продюсер - это и нянька, в «жилетку» которой можно поплакаться; и психолог, старающийся погасить конфликт в начальной стадии; и дипломат, умеющий найти подход к программным директорам телеканалов и радиостанций… И если продюсер не ставит перед собой краткосрочных целей (денег заработать побольше да побыстрее), а вынашивает далеко идущие планы и работает на износ, нервы у него могут и не выдержать постоянного напряжения. Яркий пример тому - сопродюсер «ВИА Гры» Дмитрий Костюк, объявивший о роспуске своего трио аккурат накануне 2006 года. Пары-тройки месяцев отдыха хватило ему для того, чтобы, взвесив все «за» и «против», принять решение о возобновлении работы коллектива - правда, уже без Надежды Грановской. Поработав сначала как дуэт Веры Брежневой и Альбины Джанабаевой, «ВИА Гра» за год с небольшим пережила череду временных «третьих» вокалисток. Задержавшаяся дольше всех Ольга Корягина так и не смогла найти общего языка с товарками и пополнила длинный список «экс-солисток» с пометкой «выбыла по беременности». Собаку съевшие на поисках замены руководители проекта быстро объявили имя новой певицы - Меседа Багаутдинова.

 Не меньшим опытом в подборе вокалисток обладают сопродюсеры еще одного «брендового» коллектива - «Блестящие» - Андрей Шлыков и Андрей Грозный. Как и у «ВИА Гры», «блестящий» состав с момента основания команды полностью сменился не по одному разу. Только этой весной мы узнали имена двух новых участниц группы - Насти Осиповой, пышными формами напоминающей ушедшую Анну Семенович, и Натальи Асмоловой, призванной на смену не в меру располневшей Ксении Новиковой. Впрочем, наставники дают склонной к полноте артистке еще один шанс и намекают, что, возможно, «Блестящие», начинавшие в далеком 1995 г. как трио, превратятся из нынешнего квартета в квинтет.

 Творческий альянс Шлыкова и Грозного уникален еще и тем, что они - единственные, кому удалось из бывшей участницы девичьей группы сделать сольную звезду. Жанна Фриске, ранее известная в основном как «черненькая» «блестящая», заставила запомнить собственное имя многочисленную армию почитателей поп-музыки. Ее уровня популярности не смогла достигнуть Ольга Орлова, «под которую» в свое время и собирали «Блестящих» - ее сольное творчество оказалось менее востребованным широкой аудиторией. А больше никто из экс-«блестящих» петь и не пытался - обложкам журналов, телеэфирам и всевозможным гламурным премиям они предпочли устроенную личную жизнь.

 Повторить успех группы, в которой они начинали свою карьеру, не удалось и бывшим «лицеисткам» Лене Перовой, которая сейчас более известна как телеведущая, нежели как лидер команды «Перья»; и Анне Плетневой, собравшей проект «Винтаж», в активе которого пока один хит - «Мама Мия». Не удалось догнать и перегнать «ВИА Гру» ее многочисленным экс-участницам. Ни сделавшей ставку на эпатаж Светлане Лободе, ни Анне Седоковой, подписавшей контракт с компанией Real Records, ни Татьяне Найник, выходящей на сцену в составе дуэта Maybe. Стоило ли менять место работы, если так хотелось петь…

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