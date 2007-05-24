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СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ…
Любую из «звездочек» популярных девичьих групп легко заменить
№ 21(55) от 24.05.2007 [«Аргументы Недели », Ольга ХОХЛОВА, InterMedia ]
ПОЖАЛУЙ, первым озвучил эту мысль Алексей Макаревич - продюсер одной из первых девичьих групп «Лицей». Десять лет назад он впервые столкнулся с необходимостью искать замену Лене Перовой, уволенной им самим после 6 лет успешной карьеры ансамбля. Пережив уход Изольды Исханишвили, Светланы Беляевой и Анны Плетневой, Макаревич даже рекламную продукцию «Лицея» подчинил главенствующей идее бренда - на плакатах коллектива были изображены три размытых силуэта девушек, чьих лиц не удалось бы разглядеть даже с лупой в руках. В самом деле, какая разница, кто встанет по бокам от единственной «лицейской» константы - Насти Макаревич - и будет петь ожидаемые публикой хиты команды?
Однако стать брендом суждено далеко не каждому продюсерскому детищу. Не каждый
Не меньшим опытом в подборе вокалисток обладают сопродюсеры еще одного «брендового» коллектива - «Блестящие» - Андрей Шлыков и Андрей Грозный. Как и у «ВИА Гры», «блестящий» состав с момента основания команды полностью сменился не по одному разу. Только этой весной мы узнали имена двух новых участниц группы - Насти Осиповой, пышными формами напоминающей ушедшую Анну Семенович, и Натальи Асмоловой, призванной на смену не в меру располневшей Ксении Новиковой. Впрочем, наставники дают склонной к полноте артистке еще один шанс и намекают, что, возможно, «Блестящие», начинавшие в далеком 1995 г. как трио, превратятся из нынешнего квартета в квинтет.
Творческий альянс Шлыкова и Грозного уникален еще и тем, что они - единственные, кому удалось из бывшей участницы девичьей группы сделать сольную звезду. Жанна Фриске, ранее известная в основном как «черненькая» «блестящая», заставила запомнить собственное имя многочисленную армию почитателей
Повторить успех группы, в которой они начинали свою карьеру, не удалось и бывшим «лицеисткам» Лене Перовой, которая сейчас более известна как телеведущая, нежели как лидер команды «Перья»; и Анне Плетневой, собравшей проект «Винтаж», в активе которого пока один хит - «Мама Мия». Не удалось догнать и перегнать «ВИА Гру» ее многочисленным
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