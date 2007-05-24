ИТАК, фантазия служит для украшения жизни и более ни для чего. Для фантазера в его фантазиях нет никакой выгоды. Есть только интерес.

Дети почти всегда фантазеры. Очень часто ребенок говорит неправду не потому, что он специально хочет соврать, а потому, что ему скучно рассказывать то, как было на самом деле. Ему интересней придумывать действительность, нежели анализировать ее. С годами аналитические способности вынужденно побеждают умение фантазировать. Но встречаются и взрослые люди, которым окружающая жизнь представляется настолько прес­ной, что они просто не в состоянии описать ни одно происшествие так, как оно происходило на самом деле.

Человек в принципе стремится сделать свою жизнь интересней. Если не получается, то пусть хоть окружающим будет казаться, что его жизнь ярка и разнообразна. Фантазия - это цветные краски, которые мы накладываем на жизнь, если она представляется нам излишне серой.

Конечно, взрослые фантазеры иногда раздражают. Но нель­зя не признать, что они делают нашу жизнь более цветной.