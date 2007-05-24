ЗАЖИГАЕТ НЕ ПО-ДЕТСКИ

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ви-джей решил стать продюсером кинозвезд
№ 21(55) от 24.05.2007 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]
- АНДРЕЙ, вам 29 лет. Для
- 29 мне будет лишь в августе, это, конечно, не многое меняет, но и совсем не мешает уверенно себя чувствовать на
- Существует ли на
- «Телевидение для тинейджеров» делают далеко не подростки. Даже если ты суперталантлив, но тебе всего 15 лет - к сложному и трудоемкому процессу создания программ тебя вряд ли допустят. В этом возрасте тебе попросту еще нечего сказать тем, кто по ту сторону экрана сидит и ждет, чтобы его образовывали и развлекали. В то же время появление ведущего, чей возраст уже перевалил за 40, кажется довольно подозрительным. Такой пример существует на другом музыкальном канале, и это говорит либо о сумасшедшей преданности и любви этого человека к своему делу, либо о невостребованности на других, более «взрослых» каналах.
- Куда лежит путь
- На другие, более серьезные каналы. Сейчас наблюдается явный дефицит профессионалов на ТВ, и поэтому выходцев с
- Ренату Литвинову было нелегко уговорить на ведение «Кинопремьеры»?
- У нас было несколько кандидатур. Рената стояла под номером 1, как недостижимая мечта. Но руководство сказало: «Давай, попробуй! Почему бы и нет?» И это получилось, а как именно?. Зачем я буду раскрывать свои профессиональные секреты? Работу и общение с этим удивительным человеком я воспринимаю как большую жизненную награду.
- Когда вы перестанете быть
- Полы мыть точно не пойду. Скорее пятьдесят на пятьдесят. Я получаю удовольствие и от продюсирования, и от появления в кадре. И именно сейчас я готовлю один довольно объемный и интересный проект, где, наконец, уже выступлю и продюсером, и ведущим.
- Какой род деятельности приносит вам основной доход?
- По ночам я рисую деньги. И это мой основной доход. (Смеется.) А если по пустякам - то работа на ТВ и ведение вечеринок. Все артисты называют подобные выступления «халтуркой», а я денежным хобби. Но мне прилично платят и на канале.
- Больше, чем Лере?
- Когда как. Но отдадим Лере должное - она в этом бизнесе поболее, чем я.
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- Я в курсе этой ее «халтурки», и это как раз тот случай, когда в Новый год действительно начинаешь верить в чудеса. Но отмечу, что нынче за 25 тыс. долл. даже Филипп Киркоров не работает. Его выступления сейчас стоят гораздо дешевле. Так что это как повезет. И вообще, давайте прекратим залезать в чужие кошельки.
- Как вы попали на ТВ?
- Через постель. (Смеется.) Нет, ну серьезно! Лежал дома в своей постели, уже отходил ко сну, как вдруг раздался звонок от руководства канала. Мне предложили попробовать себя в роли ведущего на
- Ваши родители довольны, как складывается ваша карьера?
- Отца уже нет, а мама, естественно, сыном гордится. Она постоянно смотрит на свое дитя по телевизору и собирает большинство интервью и публикаций. Хотя поначалу мама была против моего выбора. В
- Вы ведете передачу «Крутящий момент». Свою таксу вы назвали Turbo из любви к автомобилям?
- Нет,
- Как у вас сегодня на личном фронте?
- Сегодня у меня на всех фронтах отлично! Я не женат, но мое сердце занято. Больше я вам ничего не скажу. Моя девушка просит меня ничего и нигде о ней не рассказывать.
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