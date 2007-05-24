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ЗАЖИГАЕТ НЕ ПО-ДЕТСКИ

Популярный ви-джей решил стать продюсером кинозвезд

№ 21(55) от 24.05.2007 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]

ЗАЖИГАЕТ НЕ <nobr>ПО-ДЕТСКИ</nobr>
 Он был одним из тех, кто в середине 90-х заявил на ТВ новый молодежный имидж. Энергичный, бесшабашный, скандальный, само олицетворение молодежного трэш-стиля. Но время шло, и ви-джей Муз-ТВ со стажем Андрей РАЗЫГРАЕВ стал задумываться о будущем. И надо сказать, у него неплохо получилось. Сегодня Андрей - музыкальный директор Муз-ТВ и вполне успешный продюсер.

 - АНДРЕЙ, вам 29 лет. Для ви-джея молодежного развлекательного канала это много или в самый раз?

 - 29 мне будет лишь в августе, это, конечно, не многое меняет, но и совсем не мешает уверенно себя чувствовать на Муз-ТВ. Уверенности придают опыт и продюсирование сразу двух рейтинговых проектов - с Ренатой Литвиновой и Алексеем Чадовым. А еще на мне груз ответственности за всю музыку на канале.

 - Существует ли на Муз-ТВ возрастной ценз?

 - «Телевидение для тинейджеров» делают далеко не подростки. Даже если ты суперталантлив, но тебе всего 15 лет - к сложному и трудоемкому процессу создания программ тебя вряд ли допустят. В этом возрасте тебе попросту еще нечего сказать тем, кто по ту сторону экрана сидит и ждет, чтобы его образовывали и развлекали. В то же время появление ведущего, чей возраст уже перевалил за 40, кажется довольно подозрительным. Такой пример существует на другом музыкальном канале, и это говорит либо о сумасшедшей преданности и любви этого человека к своему делу, либо о невостребованности на других, более «взрослых» каналах.

 - Куда лежит путь ви-джея Муз-ТВ со стажем?

 - На другие, более серьезные каналы. Сейчас наблюдается явный дефицит профессионалов на ТВ, и поэтому выходцев с Муз-ТВ часто берут «на ура». Хотя бывшему ви-джею трудно избавиться от имиджа мальчика-раздолбайчика или девочки-припевочки, которые долгое время веселили тинейджеров.

 - Ренату Литвинову было нелегко уговорить на ведение «Кинопремьеры»?

 - У нас было несколько кандидатур. Рената стояла под номером 1, как недостижимая мечта. Но руководство сказало: «Давай, попробуй! Почему бы и нет?» И это получилось, а как именно?. Зачем я буду раскрывать свои профессиональные секреты? Работу и общение с этим удивительным человеком я воспринимаю как большую жизненную награду.

 - Когда вы перестанете быть ви-джеем, то займетесь исключительно продюсированием?

 - Полы мыть точно не пойду. Скорее пятьдесят на пятьдесят. Я получаю удовольствие и от продюсирования, и от появления в кадре. И именно сейчас я готовлю один довольно объемный и интересный проект, где, наконец, уже выступлю и продюсером, и ведущим.

 - Какой род деятельности приносит вам основной доход?

 - По ночам я рисую деньги. И это мой основной доход. (Смеется.) А если по пустякам - то работа на ТВ и ведение вечеринок. Все артисты называют подобные выступления «халтуркой», а я денежным хобби. Но мне прилично платят и на канале.

 - Больше, чем Лере?

 - Когда как. Но отдадим Лере должное - она в этом бизнесе поболее, чем я.

 - Как-то она получила 25 тыс. долл. за ведение новогодней вечеринки…

 - Я в курсе этой ее «халтурки», и это как раз тот случай, когда в Новый год действительно начинаешь верить в чудеса. Но отмечу, что нынче за 25 тыс. долл. даже Филипп Киркоров не работает. Его выступления сейчас стоят гораздо дешевле. Так что это как повезет. И вообще, давайте прекратим залезать в чужие кошельки.

 - Как вы попали на ТВ?

 - Через постель. (Смеется.) Нет, ну серьезно! Лежал дома в своей постели, уже отходил ко сну, как вдруг раздался звонок от руководства канала. Мне предложили попробовать себя в роли ведущего на Муз-ТВ. К тому моменту я уже пять лет отпахал в эфире на «Хит FM».

 - Ваши родители довольны, как складывается ваша карьера?

 - Отца уже нет, а мама, естественно, сыном гордится. Она постоянно смотрит на свое дитя по телевизору и собирает большинство интервью и публикаций. Хотя поначалу мама была против моего выбора. В 90-е журналисты пропадали и погибали по 2-3 раза в неделю, и она настаивала, чтобы я стал юристом. Тогда это было модно, а сейчас у нас каждый второй юрист.

 - Вы ведете передачу «Крутящий момент». Свою таксу вы назвали Turbo из любви к автомобилям?

 - Нет, из-за того, что она стала носиться по комнате, как сумасшедшая, в тот самый момент, когда были уже перебраны все клички собак.

 - Как у вас сегодня на личном фронте?

 - Сегодня у меня на всех фронтах отлично! Я не женат, но мое сердце занято. Больше я вам ничего не скажу. Моя девушка просит меня ничего и нигде о ней не рассказывать.

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