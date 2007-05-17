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Попса одолела Шевчука?

№ 20(54) от 17.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Попса одолела Шевчука?
 «Аргументы неделi»: К 50-летию лидера культовой питерской рок-группы «ДДТ» канал ТВ Центр покажет документальный фильм «Юрий Шевчук. Формула свободы». Почему Шевчука и его группу в последнее время отечественное ТВ показывает так редко? 

 ЮРИЙ Шевчук: ДДТ же нет, нас вычерк­нули из эфира. Нас показывают раз в два года и то с таким трудом!  Мы неформат на многих радиостанциях, на многих каналах телевидения. Мне хотелось бы, чтобы нашу новую программу люди услышали. Те, кто по деревням живет. Это очень важно. Но они не могут понять, эти продюсеры, что телевидение не для дураков. Попса, которую они насаждают, - это глобализация. Это всеобщая мировая тенденция уничтожения национальных культур, языка вообще. Русский язык за последние 10 лет стал беднее на треть! Мозги ветшают, наши серд­ца становятся тухлятиной, все становится одинаковым. Попса - это тоталитарное искусство, она меня очень пугает, тревожит и на самом деле это очень большое зло.

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