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КАННЫ С РУССКИМ ЛИЦОМ
16 мая в Каннах открылся юбилейный кинофестиваль
№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Специально для «АН» из Канн Сергей ШОЛОХОВ ]
Каннскому международному кинофестивалю в этом году исполняется 60 лет. И хотя каждый год программы фестиваля представляют лучшее, что есть в мировом кино, нынешний год оказался особенным.
ВСЕ лучшие режиссеры мира, словно специально, подготовили к маю свои фильмы. Среди них Эмир Кустурица и Квентин Тарантино, братья Коэны и Вонг
Оба фильма российских кинорежиссеров абсолютно разные по художественному языку. Но на сей раз их роднит пристальный интерес к миру мужчин, словно закодированных на смерть, которому и Сокуров, и Звягинцев противопоставляют мир женщин. Они пытаются в угрюмом мужском мире сохранить жизнь и чувства, наполняющие эту жизнь смыслом.
В «Изгнании» А. Звягинцева героиня в исполнении французской актрисы Марии Бонневи помещена волей художника в среднеевропейское пространство и близкое к сегодняшнему дню время. Она пытается, насколько хватает ее воли к жизни, отстоять право на рождение ребенка. Ее муж, которого играет известный по «Возвращению» Константин Лавроненко, и его брат (Александр Балуев) находятся вроде бы и с нею, а на самом деле - словно на другой планете, где все покрылось плотным слоем льда.
В «Александре» А. Сокурова героиня в исполнении великой русской певицы Галины Вишневской помещена волей художника на Кавказ в Чечню. Войны вроде нет, но и мир довольно зловещий, в котором героиня пытается отыскать своего
Главное, что можно сказать на данный момент, - гуманитарные поиски европейской цивилизации, которые воплощены не в последнюю очередь отборочной политикой Каннского МКФ, возвращают себе на сегодняшний день русское лицо. И если политические отношения России и ЕС опять заходят в тупик, то диалог культур уже не прервать. Более того, можно говорить и о формировании единой европейской культуры, куда Россия входит уже не на правах экзотики или этнографии (как некоторые другие кинодержавы), а возвращает себе полное право быть духовным лидером.
Председатель жюри в Каннах в этом году - Стивен Фрирз, постановщик прославленной «Королевы». Значит, жюри в хороших руках.
А чтобы узнать подробности - смотрите 27 мая в 23.20 на «Первом» программу «Тихий дом» на Каннском кинофестивале»!
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