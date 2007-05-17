КАННЫ С РУССКИМ ЛИЦОМ

Каннскому международному кинофестивалю в этом году исполняется 60 лет. И хотя каждый год программы фестиваля представляют лучшее, что есть в мировом кино, нынешний год оказался особенным.

ВСЕ лучшие режиссеры мира, словно специально, подготовили к маю свои фильмы. Среди них Эмир Кустурица и Квентин Тарантино, братья Коэны и Вонг Кар-Вай, Гас Ван Сент и Такеши Китано. Уровень весьма высок, поэтому особенно приятно для россиян, что сразу два соотечественника отобраны в самую престижную программу фестиваля - основной конкурс. Это ветеран Каннского МКФ Александр Сокуров с фильмом «Александра» с Галиной Вишневской в главной роли. Это и каннский новичок Андрей Звягинцев с фильмом «Изгнание». Правда, за его плечами сокрушительный успех на Венецианском МКФ, где он получил сразу двух «Золотых львов» за свой дебют «Возвращение» к полному удовлетворению международной кинообщественности. (Фильм, кстати, имел и весьма неплохой европейский прокат.)

Оба фильма российских кинорежиссеров абсолютно разные по художественному языку. Но на сей раз их роднит пристальный интерес к миру мужчин, словно закодированных на смерть, которому и Сокуров, и Звягинцев противопоставляют мир женщин. Они пытаются в угрюмом мужском мире сохранить жизнь и чувства, наполняющие эту жизнь смыслом.

В «Изгнании» А. Звягинцева героиня в исполнении французской актрисы Марии Бонневи помещена волей художника в среднеевропей­ское пространство и близкое к сегодняшнему дню время. Она пытается, насколько хватает ее воли к жизни, отстоять право на рождение ребенка. Ее муж, которого играет известный по «Возвращению» Константин Лавроненко, и его брат (Александр Балуев) находятся вроде бы и с нею, а на самом деле - словно на другой планете, где все покрылось плотным слоем льда.

В «Александре» А. Сокурова героиня в исполнении великой русской певицы Галины Вишневской помещена волей художника на Кавказ в Чечню. Войны вроде нет, но и мир довольно зловещий, в котором героиня пытается отыскать своего 27-летнего внука, разведчика. А найдя, проводит с ним два дня, попутно по-матерински согревая души молодых призывников и контрактников. В то же время своей величавой мудростью и трогательной беззащитностью она прокладывает путь к сердцу простых чеченских женщин. Ее почти сверстница Малика (Раиса Гичаева) как-то сразу принимает Александру. Их абсолютно естественный порыв друг к другу ощущается в желании сохранить остатки тепла жизни на фоне бесконечной брони и руин (самой войны в кадре нет). Это выглядит единственной надеждой, что в мире бесконечной мужской агрессии еще что-то человеческое можно сохранить и упрочить.

Главное, что можно сказать на данный момент, - гуманитарные поиски европейской цивилизации, которые воплощены не в последнюю очередь отборочной политикой Каннского МКФ, возвращают себе на сегодняшний день русское лицо. И если политические отношения России и ЕС опять заходят в тупик, то диалог культур уже не прервать. Более того, можно говорить и о формировании единой европейской культуры, куда Россия входит уже не на правах экзотики или этнографии (как некоторые другие кинодержавы), а возвращает себе полное право быть духовным лидером.

Председатель жюри в Каннах в этом году - Стивен Фрирз, постановщик прославленной «Королевы». Значит, жюри в хороших руках.

А чтобы узнать подробности - смотрите 27 мая в 23.20 на «Первом» программу «Тихий дом» на Каннском кинофестивале»!