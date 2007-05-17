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И черти иногда вызывают симпатию
№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Материалы подготовила Юлия МИНАЕВА ]
- ЧТО привлекло вас в фильме «Натурщица»? Чем симпатичен или несимпатичен ваш герой?
- Фильм снят по рассказу Юрия Нагибина «Трое и одна, и еще один». Это серьезная русская литература, наполненная конфликтами, драматургией, что очень важно для кинематографа. На основе этого произведения Дмитрий Соболев (сценарист фильма Павла Лунгина «Остров») написал сценарий. Собралась замечательная актерская команда. Оператором фильма был легендарный Николай Немоляев, снявший «Покровские ворота»,
Мне кажется, в «Натурщице» я предстану перед зрителем в новом амплуа. Я часто играю персонажей с неординарной психической организацией, очень эмоциональных, не скрывающих своих чувств, с резкими перепадами настроения. А этот мой персонаж, господин Эшенбах, - человек закрытый. Он копит чувства, впечатления внутри себя, словно сжимает некую пружину, и в
- Даниил, вы учились на психфаке МГУ. Вам мешает или помогает профессия психолога в актерской работе?
- У меня два высших образования - психфак МГУ, а потом ГИТИС.
Помогает ли мне мое первое образование психолога? Как некий опыт - да, разумеется. Это как прочитанная книга, встреча с
На базе одной психологической студии я иногда провожу психотренинг, который придумал несколько лет назад. Он называется «Тренинг эффективного общения». Я даже расцениваю это как определенную роль - быть руководителем этого тренинга, вести за собой группу людей.
- В спектакле «Братья Карамазовы» вы играете черта. Правда ли, что этот ваш персонаж вызвал симпатию даже у людей, изучающих православие?
- Однажды на спектакль «Карамазовы» пришли люди, изучающие православие. А им не разрешается говорить слово «черт». И когда их спросили, что в спектакле больше всего понравилось, они ответили: «Персонаж на букву «ч» (улыбается). Когда мы вместе с режиссером Сергеем Арцибашевым придумывали эту роль, то решили, что это будет молодой, ироничный, очень обаятельный человек. Самое интересное, что так в жизни и бывает - мы встречаем человека, который обаятелен, умен, улыбчив, и говорим себе: как же повезло, какого человека мы встретили! Но в результате он оказывается первым искусителем, предателем и бесом. А иной раз видим - бука сидит, двух слов связать не может и думаем: какой неприятный, противный человек. Но он оказывается первым другом и спасителем.
- Многие актеры мечтают организовать свой театр - и быть там и актером, и режиссером, и хозяйственником. Например, Евгений Миронов недавно возглавил свой «Театр наций». Как вы думаете, то, что театры разрастаются, как грибы после дождя, - это хорошо или плохо?
- С одной стороны, это замечательно. Я сужу, конечно, по театру Маяковского, где играю. У нас постоянно идут аншлаги, билеты трудно достать. Я рад, что сейчас постоянно «пиарят» театр и на телевидении, и в прессе. Но бытует мнение, что надо сократить и количество театров, и количество актеров. Наверное, доля правды в этом есть. Думаю, у зрителя должен быть выбор - какое кино смотреть и в какой театр ходить. К сожалению, количество театров не переходит в качество.
- Даниил, очень интересно с точки зрения психолога оценить современного зрителя. Кто он? Что он хочет - хлеба или зрелищ? Если зрелищ, то каких?
- Мы - одна из самых мудрых и великих наций на Земле. Я поездил по миру и не очень понимаю наших соотечественников, которые эмигрируют из России. Наш зритель очень снисходителен к ошибкам. С одной стороны, это хорошо. А с другой, интересно, когда происходит некая дуэль между зрителем и актером - поднимается занавес, и зритель словно говорит - ну, давай, актер, порази нас
Наш зритель замечательный, ему сегодня нужно все: и интеллектуальные произведения, и легкие, незатейливые вещи. И обязательно должен быть свет в конце тоннеля, все произведения должны быть оптимистичными. Пусть они будут грустными, но оптимистичными.
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