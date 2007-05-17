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И черти иногда вызывают симпатию

№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Материалы подготовила Юлия МИНАЕВА ]

И черти иногда вызывают симпатию
Даниил Спиваковский
 Многие сетуют на отсутствие в российском кинематографе интеллектуального, эстетского кино: «одни пошлые сериалы да глупые комедии выпускают». И вот режиссер Татьяна Воронецкая сняла фильм «Натурщица», который претендует на звание одного из самых умных и красивых фильмов нашего времени. Мы беседуем с исполнителем главной роли - Даниилом СПИВАКОВСКИМ, талантливым, ярким и неординарным актером.

 - ЧТО привлекло вас в фильме «Натурщица»? Чем симпатичен или несимпатичен ваш герой?

 - Фильм снят по рассказу Юрия Нагибина «Трое и одна, и еще один». Это серьезная русская литература, наполненная конфликтами, драматургией, что очень важно для кинемато­графа. На основе этого произведения Дмитрий Соболев (сценарист фильма Павла Лунгина «Остров») написал сценарий. Собралась замечательная актерская команда. Оператором фильма был легендарный Николай Немоляев, снявший «Покровские ворота», «Старики-разбойники», «Обыкновенное чудо».

 Мне кажется, в «Натур­щице» я предстану перед зрителем в новом амплуа. Я часто играю персонажей с неординарной психической организацией, очень эмоциональных, не скрывающих своих чувств, с резкими перепадами настроения. А этот мой персонаж, господин Эшенбах, - человек закрытый. Он копит чувства, впечатления внутри себя, словно сжимает некую пружину, и в какой-то момент происходит страшный, трагический взрыв. Фильм очень выдержан стилистически. Это серьезная, умная картина, сделанная не «на потребу», а для зрителя думающего, интеллектуального.

 - Даниил, вы учились на психфаке МГУ. Вам мешает или помогает профессия психолога в актерской работе?

 - У меня два высших образования - психфак МГУ, а потом ГИТИС.

 Помогает ли мне мое первое образование психолога? Как некий опыт - да, разумеется. Это как прочитанная книга, встреча с каким-то человеком - тоже попало в «актерскую копилку», обогатило ее.

 На базе одной психологической студии я иногда провожу психотренинг, который придумал несколько лет назад. Он называется «Тренинг эффективного общения». Я даже расцениваю это как определенную роль - быть руководителем этого тренинга, вести за собой группу людей.

 - В спектакле «Братья Карамазовы» вы играете черта. Правда ли, что этот ваш персонаж вызвал симпатию даже у людей, изучающих православие?

 - Однажды на спектакль «Карамазовы» пришли люди, изучающие православие. А им не разрешается говорить слово «черт». И когда их спросили, что в спектакле больше всего понравилось, они ответили: «Персонаж на букву «ч» (улыбается). Когда мы вместе с режиссером Сергеем Арцибашевым придумывали эту роль, то решили, что это будет молодой, ироничный, очень обаятельный человек. Самое интересное, что так в жизни и бывает - мы встречаем человека, который обаятелен, умен, улыбчив, и говорим себе: как же повезло, какого человека мы встретили! Но в результате он оказывается первым искусителем, предателем и бесом. А иной раз видим - бука сидит, двух слов связать не может и думаем: какой неприятный, противный человек. Но он оказывается первым другом и спасителем.

 - Многие актеры мечтают организовать свой театр - и быть там и актером, и режиссером, и хозяйственником. Например, Евгений Миронов недавно возглавил свой «Театр наций». Как вы думаете, то, что театры разрастаются, как грибы после дождя, - это хорошо или плохо?

 - С одной стороны, это замечательно. Я сужу, конечно, по театру Маяковского, где играю. У нас постоянно идут аншлаги, билеты трудно достать. Я рад, что сейчас постоянно «пиарят» театр и на телевидении, и в прессе. Но бытует мнение, что надо сократить и количество театров, и количество актеров. Наверное, доля правды в этом есть. Думаю, у зрителя должен быть выбор - какое кино смотреть и в какой театр ходить.  К сожалению, количество театров не переходит в качество. Из-за желания заработать ставятся какие-то антрепризы, открываются какие-то театры, но продукт зачастую бывает некачественным.

 - Даниил, очень интересно с точки зрения психолога оценить современного зрителя. Кто он? Что он хочет - хлеба или зрелищ? Если зрелищ, то каких?

 - Мы - одна из самых мудрых и великих наций на Земле. Я поездил по миру и не очень понимаю наших соотечественников, которые эмигрируют из России. Наш зритель очень снисходителен к ошибкам. С одной стороны, это хорошо. А с другой, интересно, когда происходит некая дуэль между зрителем и актером - поднимается занавес, и зритель словно говорит - ну, давай, актер, порази нас чем-нибудь, удиви. И через пять минут он забывает, что сидит в зале, вокруг него тысячи чужих людей, он смеется или плачет. Если человек будет так вести себя в жизни, мы скажем, что это поведение ненормально, а в театре оно возможно. И это здорово.

 Наш зритель замечательный, ему сегодня нужно все: и интеллектуальные произведения, и легкие, незатейливые вещи. И обязательно должен быть свет в конце тоннеля, все произведения должны быть оптимистичными. Пусть они будут грустными, но оптимистичными.

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