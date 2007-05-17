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16 серий про
акушера-гинеколога
№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Материалы подготовила Юлия МИНАЕВА ]
- ОЛЬГА, вы
- Сейчас многие женщины разучились пользоваться своими природными методами влияния на мир - мягкостью, добротой, привлекательностью. Вместо этого они культивируют в себе решительность, нереальную силу воли, настойчивость и другие мужские качества. И мужчины ощущают в них соперников. Отсюда - недопонимание, ссоры, расставания.
- О чем ваша книга «Говорящая беременность»?
- Я описываю свой опыт переживания беременности и наши практические занятия в школе «Сознательного родительства», которую я посещала в то время. Эта книга адресована не только беременным. Научная информация, собранная в ней, будет полезна всем людям: о правильном питании, о медицине, о «волшебной воде», о том, куда следует направить движение своей мысли для того, чтобы жить максимально долго и счастливо.
- Вы собрали солидную домашнюю библиотеку. Какие книги вы бы советовали почитать?
- Я три года писала свою книгу и, естественно, могу назвать книги, в полной мере раскрывающие тему родительства или воспитания детей. Это Франсуаза Дольто «На стороне ребенка» и «На стороне подростка». Автор этих книг - детский психолог. Она описывает случаи из жизни, реальные ситуации и выходы из них. После прочтения ее книг взрослые начинают видеть мир глазами детей, исчезает недопонимание.
- Вы играли княжну Анастасию Николаевну, жену Сталина Надежду Аллилуеву, любимую женщину Бунина Галину Кузнецову. Кто из этих трех женщин вам ближе?
- Я испытываю огромное уважение ко всем этим женщинам. Так сложилось, что наиболее полно и близко я ознакомилась с судьбой жены Сталина. Надежда Аллилуева для меня - это особенная история, потому что, будучи женой вождя «всех времен и народов», она осталась абсолютно незамеченной, неизвестной в истории страны. Мы сделали фильм, и все узнали про Аллилуеву много нового.
- Расскажите о ваших последних работах в кино.
- В мае на канале РТР выходит
Совсем недавно я вернулась с Карпат. Мы снимали полнометражную новогоднюю мелодраму. Соответственно, она выйдет в конце этого года. Параллельно у меня идут съемки в экранизации романа Анатолия Рыбакова «Тяжелый песок».
- Как при таком безумном графике работы вам удается следить за внешностью?
- Самое интересное, что ничего особенного я для этого не делаю. Могу принять ванну, куда добавляю детский гель для купания с календулой. Он помогает релаксировать и хорошо действует на кожу. Пожалуй, это единственное, что я делаю. Дело в том, что дома я буквально через полчаса чувствую себя отдохнувшей. Меня всегда встречает сын с кучей вопросов, с
- А какой кухне вы отдаете предпочтение?
- Люблю итальянскую и русскую кухни, в основе которых лежат старинные рецепты и методы приготовления. Примитивная русская кухня - соленые огурцы и грибы с вареной картошкой - меня не вдохновляет. Это
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