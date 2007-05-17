16 серий про акушера-гинеколога

- ОЛЬГА, вы как-то сказали, что наш социум развивает в женщине мужественность. Чем это грозит?

- Сейчас многие женщины разучились пользоваться своими природными методами влияния на мир - мягкостью, добротой, привлекательностью. Вместо этого они культивируют в себе решительность, нереальную силу воли, настойчивость и другие мужские качества. И мужчины ощущают в них соперников. Отсюда - недопонимание, ссоры, расставания.

- О чем ваша книга «Гово­рящая беременность»?

- Я описываю свой опыт переживания беременности и наши практические занятия в школе «Сознательного родительства», которую я посещала в то время. Эта книга адресована не только беременным. Научная информация, собранная в ней, будет полезна всем людям: о правильном питании, о медицине, о «волшебной воде», о том, куда следует направить движение своей мысли для того, чтобы жить максимально долго и счастливо.

- Вы собрали солидную домашнюю библиотеку. Какие книги вы бы советовали почитать?

- Я три года писала свою книгу и, естественно, могу назвать книги, в полной мере раскрывающие тему родительства или воспитания детей. Это Франсуаза Дольто «На стороне ребенка» и «На стороне подростка». Автор этих книг - детский психолог. Она описывает случаи из жизни, реальные ситуации и выходы из них. После прочтения ее книг взрослые начинают видеть мир глазами детей, исчезает недопонимание.

- Вы играли княжну Анастасию Нико­лаевну, жену Сталина На­дежду Аллилуеву, любимую женщину Бу­нина Галину Кузнецову. Кто из этих трех женщин вам ближе?

- Я испытываю огромное уважение ко всем этим женщинам. Так сложилось, что наиболее полно и близко я ознакомилась с судьбой жены Сталина. Надежда Аллилуева для меня - это особенная история, потому что, будучи женой вождя «всех времен и народов», она осталась абсолютно незамеченной, неизвестной в истории страны. Мы сделали фильм, и все узнали про Аллилуеву много нового.

- Расскажите о ваших последних работах в кино.

- В мае на канале РТР выходит 16-серийный сериал «Пленники луны». Это фильм о жизни врача акушера-гинеколога. В его основу лег французский сериал. Врача там играла Анни Жирардо. После этой роли она стала очень популярной артисткой, всенародной любимицей. Я очень надеюсь, что наш сериал будет не хуже, он снят в лучших традициях советского кино, и мне кажется, что это тот самый жанр, по которому мы все очень соскучились.

Совсем недавно я вернулась с Карпат. Мы снимали полнометражную новогоднюю мелодраму. Соответственно, она выйдет в конце этого года. Параллельно у меня идут съемки в экранизации романа Анатолия Рыбакова «Тяжелый песок».

- Как при таком безумном графике работы вам удается следить за внешностью?

- Самое интересное, что ничего особенного я для этого не делаю. Могу принять ванну, куда добавляю детский гель для купания с календулой. Он помогает релаксировать и хорошо действует на кожу. Пожалуй, это единст­венное, что я делаю. Дело в том, что дома я буквально через полчаса чувст­вую себя отдохнувшей. Меня всегда встречает сын с кучей вопросов, с какими-то новыми эмоциями. И его бодрость передается мне.

- А какой кухне вы отдаете предпочтение?