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25-летие группы «Динамик»

Государственный Кремлевский дворец, 23 мая

№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Марк РАДЕЛЬ, InterMedia ]

25-летие группы «Динамик»

 25 ЛЕТ назад Владимир Кузьмин был известен не как сольный исполнитель, а как вокалист группы «Динамик». Записи коллектива полуподпольно ходили по стране наряду с кассетами «Машины времени», «Воскресения», «Круиза» и т.д. 23 мая Кузьмин и «Динамик» постараются вспомнить те времена - в Кремле состоится концерт «Опять 25!», посвященный
25-летию группы. Прозвучат и новые песни, но основной упор будет сделан на 80-е и 90-е.

 Кузьмин начал музыкальную карьеру в составе ВИА «Надежда», затем перешел в более успешные «Самоцветы», где играл на гитаре и по совету Юрия Федоровича Маликова начал заниматься аранжировкой. Поднаторев на профессиональной сцене, Владимир скоро дорос до самостоятельной работы: сначала эта была группа «Карнавал», которую они собрали вместе с Александром Барыкиным, а в 1982 г. Кузьмин явил миру собственный состав «Динамик». В качестве клавишника в группу входил Юрий Чернавский, чуть позже ставший видным, но немножко опередившим свое время композитором. В соответствии с западными рок-традициями «Динамик» опирался на музыку, а не на тексты - тем не менее вместе с другими рок-группами попал «под раздачу» Министерства культуры СССР и спустя год был фактически запрещен, превратившись в безымянный аккомпанирующий состав при Владимире Кузьмине. При первой возможности солист вернул группе законное название, но долго они опять не продержались. Кузьмин ушел работать в Театр песни Аллы Пугачевой, записал с ней дуэт «Две звезды» и в 1985-87 годах получил широчайшую популярность эстрадного толка: новые поклонники не очень-то интересовались его «динамиковым» прошлым. В 1987 г. Владимир Кузьмин вновь возродил «Динамик», однако опять ненадолго: в начале 90-х он женился на американке и уехал за океан.

 Очередное и последнее рождение «Динамика» датируется 1993 г., когда Кузьмин вернулся из «эмиграции» и окунулся в работу для российского зрителя. Кстати, многие музыканты из прежних составов группы так и обосновались в Штатах. Хотя на афишах часто пишут просто «Владимир Кузьмин», «Динамик» остается одним из самых профессиональных ансамблей в нашем поп-роке. И ситуация 25-летней давности сегодня отчасти повторяется: Кузьмина редко показывают по телевизору, что не мешает стабильно давать по 20 концертов в месяц с полными залами - показатель, которому позавидуют многие более, казалось бы, актуальные звезды.

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