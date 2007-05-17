ЮРИЙ ШЕВЧУК И «ДДТ»

№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Алексей МАЖАЕВ, InterMedia ]

ЮРИЙ Юлианович перед выпуском этого диска провел немного извиняющуюся арт-подготовку: дескать, не всегда можно выставить большой концертный аппарат, иногда приходится петь под одну гитару - вот и родился такой цикл песен. Шевчук даже применил угрожающую формулировку «русский шансон от «ДДТ». Возможно, кого-то эти уловки и отпугнули, но на самом деле «Прекрасная любовь» - это та самая музыка «ДДТ», за которую группу полюбили. Без индуст­риального скрежета, освоенного командой Шевчука на предыдущих альбомах; без гигантских порций трагизма и беспокойства, выдаваемых в обеих частях «Единочества», - но с мудрым и печальным разговором о жизни. В «Прекрасную любовь» вошли песни разных лет, начиная от давно известной заглавной и заканчивая актуальными наблюдениями за нравственным состоянием общества. Хотя эти произведения легко представить исполненными под одну гитару в полевых условиях, лидер «ДДТ» позаботился о занятости остальных музыкантов и даже бэк-вокалисток из фольклорного ансамбля «Радуйся» - им тоже нашлась работа в продуманных электрических аранжировках, нисколько не мешающих восприятию текстов. Шевчук так торопился донести до слушателя свое слово, что не стал очень придирчиво работать над мелодиями: многие мотивы покажутся знакомыми по преж­ним песням «ДДТ», слышно также влияние романсов и монологов Высоцкого. «Цыганочка», например, написана на музыку Владимира Семеновича, но в авторах мелодий указаны «Юрий Шевчук и народ». Думается, справедливо - песни звучат так органично, что называть их самоповторами и тем паче плагиатом просто глупо. Ну а тексты - умны и хороши. Шевчук почти на 100 процентов выдерживает тон доверительного разговора и не грузит слушателя, даже говоря об очень серьезных вещах. Его песни о современных войнах («Капитан Колесников», «Война бывает детская…», «Разговор на войне») - самые точные и трагичные образцы жанра, к которому остальные рокеры приближаться побаиваются. Есть немного отменной лирики («Антонина»), грустных баллад («Новая жизнь»), не обошлось и без сатиры («Москва, Садовое кольцо», «В гостях у «генерала»), но даже она оказалась гораздо тоньше, чем можно было ожидать от бескомпромиссного Шевчука. Посвященные знают, что общаться с лидером «ДДТ» всегда было особенным удовольствием: хорошо, что теперь число собеседников ограничено только тиражом диска.