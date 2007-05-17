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ЮРИЙ ШЕВЧУК И «ДДТ»
«Прекрасная любовь»
№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Алексей МАЖАЕВ, InterMedia ]
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