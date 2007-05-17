КОНКУРС ПЕСНИ И ПЛЯСКИ

12 мая в Хельсинки прошел финал 52-го Конкурса песни «Евровидение-2007». Победу одержала сербка Мария Шерифович с композицией «Молитва», в результате голосования европейских телезрителей набравшей 268 очков. Верка Сердючка заняла второе место, российский проект «Серебро» остался третьим.

ТРИУМФ некрасивой мужеподобной певицы с нарочито сдержанным номером наверняка катализирует вал аналитических материалов, авторы которых попытаются заявить о тенденциях развития «Евровидения». Можно написать, что мероприятие вновь становится конкурсом песни - тогда как в прошлом году публика оценила адский маскарад Lordi, а Диме Билану не видать бы и второго места, если бы его команда не догадалась засунуть в рояль балерину. А за Lordi в 2006-м проголосовали те, кому надоел средиземноморский танцевальный оптимизм победительницы-2005, гречанки Елены Папаризу. А та в свою очередь выиграла, потому что этноритмы Русланы Лыжичко, выигравшей в 2004 г., потеряли актуальность сразу после победы «оранжевой» революции на Украине. Даже без якобы влияющей на распределение мест политики количество противоречащих друг другу конспирологических теорий, инспирированных «Евровидением», впечатляет.

Если хотя бы часть из них имела отношение к действительности, конкурс стал бы предсказуемым и скучным. Российская отборочная комиссия, для которой победа в какой-то момент превратилась в навязчивую идею, одно время пыталась ориентироваться на стиль чемпиона прош­лого года - но не помогло. На самом деле победа складывается из множества факторов, соединить которые специально практически невозможно: попробуйте угадать, что сыграет в этом году - яркий номер или запоминающаяся песня, пиар или везение, красота исполнителя или количество у страны дружелюбных соседей?

Конкурс 2007 г. вновь показал, что просчитать формулу «чемпионства» математически - нереально. Многие предсказывали, что после победы Lordi большинство стран пошлет на «Евровидение» всяких фриков, причем с хард-роковым звуком. И такие действительно были, но никак не в преобладающем количестве. Хватало в Хельсинки и артистов, сделавших ставку на голос, и номеров с национальным колоритом, и различных экс­периментов - словом, конкурс с каждым годом становится все менее скучным. Однако талант исполнителя и уровень песни по-прежнему не определяют итоговое место участника.

Из полуфинала, например, не смогли выбраться ни веселые израильтяне, ни датский мужчина, переодетый в женщину. В финале на зрителей не произвела никакого (17-е место) впечатления красивая песня финской участницы, номер румынских полиглотов стал лишь 13-м, зато украин­ский дяденька, переодетый в тетеньку, выступил очень успешно, набрав вторую сумму баллов. Верка Сердючка (Андрей Данилко) своей бредовой считалочкой Европу не особенно шокировала, но повеселила и порадовала.

Для российского ­проекта ­«Се­ребро» выступление на «Евро­видении» вообще оказалось первым в их карьере. Решение послать в Хельсинки никому не известную группу вызвало в России волну критики. Однако, похоже, на сей раз дело обстояло весьма просто: на конкурс дейст­вительно была отправлена самая интересная песня из представленных претендентов. Довольно запоминающийся припев и беспроигрышный образ трех сексуальных девушек в школьной форме - этого «Серебру» хватило для третьего места.

Четвертым стал не в меру сладкий турок с каким-то очередным псевдонациональным «Ши­кидымом». Кстати, говоря о победителе, не нужно забывать, что страны бывшей Югославии всегда отдают голоса друг за друга, и у любой сильной песни их участника заранее есть некоторая фора. Это правило, по идее, должно работать и в отношении России, но пока не действует: хорошо, что голосов бывших соотечественников хватает по крайней мере на то, чтобы не начинать следующий конкурс с полуфинала.