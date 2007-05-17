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КОНКУРС ПЕСНИ И ПЛЯСКИ
№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Алексей МАЖАЕВ, InterMedia ]
12 мая в Хельсинки прошел финал
ТРИУМФ некрасивой мужеподобной певицы с нарочито сдержанным номером наверняка катализирует вал аналитических материалов, авторы которых попытаются заявить о тенденциях развития «Евровидения». Можно написать, что мероприятие вновь становится конкурсом песни - тогда как в прошлом году публика оценила адский маскарад Lordi, а Диме Билану не видать бы и второго места, если бы его команда не догадалась засунуть в рояль балерину. А за Lordi в
Если хотя бы часть из них имела отношение к действительности, конкурс стал бы предсказуемым и скучным. Российская отборочная комиссия, для которой победа в
Конкурс 2007 г. вновь показал, что просчитать формулу «чемпионства» математически - нереально. Многие предсказывали, что после победы Lordi большинство стран пошлет на «Евровидение» всяких фриков, причем с
Из полуфинала, например, не смогли выбраться ни веселые израильтяне, ни датский мужчина, переодетый в женщину. В финале на зрителей не произвела никакого
Для российского проекта «Серебро» выступление на «Евровидении» вообще оказалось первым в их карьере. Решение послать в Хельсинки никому не известную группу вызвало в России волну критики. Однако, похоже, на сей раз дело обстояло весьма просто: на конкурс действительно была отправлена самая интересная песня из представленных претендентов. Довольно запоминающийся припев и беспроигрышный образ трех сексуальных девушек в школьной форме - этого «Серебру» хватило для третьего места.
Четвертым стал не в меру сладкий турок с
Выступавший за Белоруссию «фабрикант» Дмитрий Колдун занял
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