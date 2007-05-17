//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//news.sputnik.ru

1

Европейское космическое агентство отказалось от «Союзов»
2

Роскомнадзор вынес предупреждение Playboy TV за мат в эфире
3

Более половины россиян пытаются меньше сидеть в Интернете летом
4

Роскачество рассказало о методах борьбы с травлей в Сети
5

Telegram выдает силовикам участников митингов и протестов

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

КОНКУРС ПЕСНИ И ПЛЯСКИ

№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Алексей МАЖАЕВ, InterMedia ]

КОНКУРС ПЕСНИ И ПЛЯСКИ
«Серебро» ехало за «золотом», но удовольствовалось «бронзой»

 12 мая в Хельсинки прошел финал 52-го Конкурса песни «Евровидение-2007». Победу одержала сербка Мария Шерифович с композицией «Молитва», в результате голосования европейских телезрителей набравшей 268 очков. Верка Сердючка заняла второе место, российский проект «Серебро» остался третьим.

 ТРИУМФ некрасивой мужеподобной певицы с нарочито сдержанным номером наверняка катализирует вал аналитических материалов, авторы которых попытаются заявить о тенденциях развития «Евровидения». Можно написать, что мероприятие вновь становится конкурсом песни - тогда как в прошлом году публика оценила адский маскарад Lordi, а Диме Билану не видать бы и второго места, если бы его команда не догадалась засунуть в рояль балерину. А за Lordi в 2006-м проголосовали те, кому надоел средиземноморский танцевальный оптимизм победительницы-2005, гречанки Елены Папаризу. А та в свою очередь выиграла, потому что этноритмы Русланы Лыжичко, выигравшей в 2004 г., потеряли актуальность сразу после победы «оранжевой» революции на Украине. Даже без якобы влияющей на распределение мест политики количество противоречащих друг другу конспирологических теорий, инспирированных «Евровидением», впечатляет.

 Если хотя бы часть из них имела отношение к действительности, конкурс стал бы предсказуемым и скучным. Российская отборочная комиссия, для которой победа в какой-то момент превратилась в навязчивую идею, одно время пыталась ориентироваться на стиль чемпиона прош­лого года - но не помогло. На самом деле победа складывается из множества факторов, соединить которые специально практически невозможно: попробуйте угадать, что сыграет в этом году - яркий номер или запоминающаяся песня, пиар или везение, красота исполнителя или количество у страны дружелюбных соседей?

 Конкурс 2007 г. вновь показал, что просчитать формулу «чемпионства» математически - нереально. Многие предсказывали, что после победы Lordi большинство стран пошлет на «Евровидение» всяких фриков, причем с хард-роковым звуком. И такие действительно были, но никак не в преобладающем количестве. Хватало в Хельсинки и артистов, сделавших ставку на голос, и номеров с национальным колоритом, и различных экс­периментов - словом, конкурс с каждым годом становится все менее скучным. Однако талант исполнителя и уровень песни по-прежнему не определяют итоговое место участника.

 Из полуфинала, например, не смогли выбраться ни веселые израильтяне, ни датский мужчина, переодетый в женщину. В финале на зрителей не произвела никакого (17-е место) впечатления красивая песня финской участницы, номер румынских полиглотов стал лишь 13-м, зато украин­ский дяденька, переодетый в тетеньку, выступил очень успешно, набрав вторую сумму баллов. Верка Сердючка (Андрей Данилко) своей бредовой считалочкой Европу не особенно шокировала, но повеселила и порадовала.

 Для российского ­проекта ­«Се­ребро» выступление на «Евро­видении» вообще оказалось первым в их карьере. Решение послать в Хельсинки никому не известную группу вызвало в России волну критики. Однако, похоже, на сей раз дело обстояло весьма просто: на конкурс дейст­вительно была отправлена самая интересная песня из представленных претендентов. Довольно запоминающийся припев и беспроигрышный образ трех сексуальных девушек в школьной форме - этого «Серебру» хватило для третьего места.

 Четвертым стал не в меру сладкий турок с каким-то очередным псевдонациональным «Ши­кидымом». Кстати, говоря о победителе, не нужно забывать, что страны бывшей Югославии всегда отдают голоса друг за друга, и у любой сильной песни их участника заранее есть некоторая фора. Это правило, по идее, должно работать и в отношении России, но пока не действует: хорошо, что голосов бывших соотечественников хватает по крайней мере на то, чтобы не начинать следующий конкурс с полуфинала.

 Выступавший за Бело­рус­сию «фабрикант» Дмит­рий Кол­дун занял 6-е место. По ходу голосования он сначала обретался в начале второй десятки, но затем исправил свое положение и занял более чем достойную позицию. Удивило и оглашение результатов голосования российских телезрителей: вы верите, что Колдуна и армянина Айко (общее восьмое место) здесь любят больше, чем Сердючку?

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Когда что-то случается с SSJ 100, всему миру сообщают - Суперджет, а про «Боинг» или «Аэрбас» говорят просто - самолет»

«Когда что-то случается с SSJ 100, всему миру сообщают - Суперджет, а про «Боинг» или «Аэрбас» говорят просто - самолет»

Советник главы ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Борис Алешин обвинил «Аэрофлот» в попытке дискредитации самолета Superjet 100 после катастрофы в Шереметьево в мае. О подменах размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.

//В мире

Украинский политик провозгласила миссией Киева развал Российской Федерации

Украинский политик провозгласила миссией Киева развал Российской Федерации

Украина должна развалить Российскую Федерацию. С таким заявлением выступила киевский политик Анна Гопко, руководившая в предыдущем созыве Верховной Рады работой комитета по иностранным делам.

//Мнение

Наталья Поклонская: «Использовать детей на митингах недопустимо!»

Наталья Поклонская: «Использовать детей на митингах недопустимо!»

«Использовать детей на митингах и вообще их присутствие там недопустимо! Если же этих годовалых детей несут родители туда специально, используя их в качестве щитов от правоохранителей, - это подлое сумасшествие.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Наутро он заорал «Мы здесь власть!» - и потребовал свободу собраний и кило семечек ежедневно

Наутро он заорал «Мы здесь власть!» - и потребовал свободу собраний и кило семечек ежедневно

//В мире

Вероятный сценарий начала мировой войны с участием России опубликовали в прессе

Вероятный сценарий начала мировой войны с участием России опубликовали в прессе

Опубликован предполагаемый сценарий начала нового глобального конфликта с участием Российской Федерации. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах немецкой прессы.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Бойцы самопровозглашенной ДНР уничтожили под Горловкой командира взвода «Айдара»

Бойцы самопровозглашенной ДНР уничтожили под Горловкой командира взвода «Айдара»

Вооруженные силы Украины потеряли за минувшие сутки в зоне конфликта на востоке страны одного военного убитым, еще трое ранены. Такую информацию распространила пресс-служба штаба операции Киева в Донбассе.

//Общество

Андрей Разин сделал обращение в связи с ухудшением здоровья Михаила Горбачёва

Андрей Разин сделал обращение в связи с ухудшением здоровья Михаила Горбачёва

Я только что созванивался с родственниками Михаила Сергеевича Горбачева. Его состояние действительно резко ухудшилось, он в критическом состоянии. У меня огромная просьба ко всем: давайте уважать его и не использовать эту ситуации для своих корыстных целей

//Здоровье

Шесть советов по снижению давления без таблеток дали эксперты в сфере медицины

Шесть советов по снижению давления без таблеток дали эксперты в сфере медицины

Эксперты в области здравоохранения рассказали о способах снижения артериального давления, не предполагающих прием лекарственных препаратов. Об этом идет речь в материале, опубликованном в сети.

//Шоу-бизнес

"В какие бы тряпки они ни рядились, внутри так и остаются зажатыми колхозницами", блогер о российских селебрити

"В какие бы тряпки они ни рядились, внутри так и остаются зажатыми колхозницами", блогер о российских селебрити

Вот чего-чего, а настоящего класса и шика совсем немного у представителей российского селебрити. И даже дорогие брендовые шмотки не способны, как говорится, «вывести деревню из девушки»

//Новости партнеров

//В мире

В Великобритании семейная пара нашла клад стоимостью $6,2 млн

В Великобритании семейная пара нашла клад стоимостью $6,2 млн

Семейная пара при помощи металлоискателей нашла клад с монетами XI века стоимостью 5 млн фунтов (около 6,2 млн долларов) на одной из ферм в графстве Сомерсет, расположенном на юго-западе Англии.

//Политика

Вступил в силу новый пакет антироссийских санкций США

Вступил в силу новый пакет антироссийских санкций США

Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций по "делу Скрипалей". Это произошло сегодня в 07:00 по московскому времени. Президент США Дональд Трамп подписал соответствующий указ 2 августа.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Родители пострадавшей в бассейне турецкого отеля девочки отказались перевозить ее в Петербург

Родители пострадавшей в бассейне турецкого отеля девочки отказались перевозить ее в Петербург

Родители 12-летней девочки, которая была госпитализирована в критическом состоянии после того, как ее руку засосало в трубу в бассейне турецкого отеля, приняли решение не перевозить дочь в Петербург.

//Общество

Россия может повторить Карибский кризис?

Россия может повторить Карибский кризис?

Российское военное руководство намерено симметрично ответить на угрозы США по размещению ракет близ своих границ. Для этого Россия может использовать военные базы, которые имеются в ряде государств Латинской Америки.

//В мире

Трамп пригрозил "жесткой силой" властям Ирана

Трамп пригрозил "жесткой силой" властям Ирана

Днем в понедельник, 26 августа, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что Иран "столкнется с жесткой силой", если продолжит делать то, что делает в настоящий момент.

//Общество

Повышением тарифов проблемы жилищно-коммунального хозяйства не решить

Повышением тарифов проблемы жилищно-коммунального хозяйства не решить

Несмотря на рост тарифов на коммунальные услуги, модернизации жилищной системы практически не наблюдается. Эксперты указывают, что почти 60% коммунальной инфраструктуры России требует незамедлительного ремонта.

//Шоу-бизнес

Талия 65-летней Любови Успенской вновь привела в восторг поклонников

Талия 65-летней Любови Успенской вновь привела в восторг поклонников

Поклонники известной российской артистки Любови Успенской, которой в феврале текущего года исполнилось 65 лет, активно обсуждают ее новый снимок. Многие пришли в восторг от тонкой талии певицы.

//Шоу-бизнес

Собчак назвала основные качества, которые "не любит наш народ"

Собчак назвала основные качества, которые "не любит наш народ"

Телеведущая Ксения Собчак перечислила человеческие качества, которые, по ее мнению, не любят россияне. Об этом она задумалась после просмотра интервью с дизайнером Артемием Лебедевым.

//Новости партнеров

//В мире

Трамп уверен, что Россия готова вернуться в G8, но Путин не будет об этом просить

Трамп уверен, что Россия готова вернуться в G8, но Путин не будет об этом просить

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в рамках встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди выразил уверенность в том, что Россия готова вернуться в G8, однако сама просить об этом не будет.

//Общество

В России прогнозируют сокращение дефицита мужчин

В России прогнозируют сокращение дефицита мужчин

В долгосрочной перспективе на территории России количество женщин все же будет превышать число мужчин. Об этом говорится в соответствующем прогнозе Федеральной службы госстатистики.

//В мире

В США молодожены погибли в автокатастрофе через несколько минут после свадьбы

В США молодожены погибли в автокатастрофе через несколько минут после свадьбы

В американском штате Техас молодожены погибли в автокатастрофе всего через несколько минут после официальной регистрации брака. Известно, что молодой человек и девушка встречались со школы.

//Шоу-бизнес

Певица Ирина Дубцова рассказала, как сохраняет молодость и стройность

Певица Ирина Дубцова рассказала, как сохраняет молодость и стройность

Выпускница телепроекта "Фабрика звезд" Ирина Дубцова рассказала, как она борется с возрастными изменениями на лице и теле. Артистка уже долгие годы радует поклонников своим ухоженным внешним видом.

//Общество

Как живет современный "город гопников"

Как живет современный "город гопников"

В этом городе до сих пор «живут по понятиям», а улицы по ночам оккупируют «гопники». Сейчас им по 40 — 50 лет, но они по-прежнему называют себя «пацанами». И таких — целый город. Корреспондент АН две недели прожил в «городе», застрявшем в девяностых годах.

//Происшествия

Женщина и двое детей пропали в лесу под Петербургом

Женщина и двое детей пропали в лесу под Петербургом

В лесу во Всеволожском районе Ленинградской области пропали женщина и двое детей. Соответствующую информацию днем в понедельник, 26 августа, предоставили в областном управлении МЧС России.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
2

Илья Авербух прокомментировал слухи об онкологии у Заворотнюк
3

«Одним словом, цирк»: в Сети обсудили стюардессу, спевшую гимн Украины
4

Хабаровск восхитил консула Германии
5

В Хабкрае прокуратура выявила неготовность властей к паводку

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры