Дочь Александра Кайдановского снялась в картине «Событие»
№ 18(52) от 07.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]
КИНО - это одна сплошная неприятность, - сказал в одном из своих интервью известный режиссер Андрей Эшпай, автор таких фильмов, как «Шут», «Униженные и оскорбленные», «Дети Арбата», «Многоточие». Но только что Эшпай закончил работу над своей новой картиной по малоизвестной пьесе Владимира Набокова - «Событие». Сегодня уже завершен монтаж картины.
Сюжетная основа пьесы проста: в день семейного торжества провинциальный художник Трощейкин и его жена Любаша узнают о досрочном возвращении из мест заключения
Что же делать? Это и обсуждают гости, съехавшиеся на семейное торжество. Разыграть «Событие» режиссер пригласил известных
Евгения Симонова - супруга Эшпая. Вместе они уже 23 года.
Увидеть новую картину Андрея Эшпая зритель сможет уже летом 2007 г.
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