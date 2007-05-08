Дочь Александра Кайдановского снялась в картине «Событие»

КИНО - это одна сплошная неприятность, - сказал в одном из своих интервью извест­ный режиссер Андрей Эшпай, автор таких фильмов, как «Шут», «Униженные и оскорбленные», «Дети Арбата», «Многоточие». Но только что Эшпай закончил работу над своей новой картиной по малоизвестной пьесе Владимира Набокова - «Событие». Сегодня уже завершен монтаж картины.

Сюжетная основа пьесы проста: в день семейного торжества провинциальный художник Трощейкин и его жена Любаша узнают о досрочном возвращении из мест заключения когда-то отвергнутого молодой женщиной ее воздыхателя. Вскоре после ее свадьбы он пытался убить супружескую чету, а потерпев неудачу и сев в тюрьму, поклялся довести задуманное до конца.

Что же делать? Это и обсуждают гости, съехавшиеся на семейное торжество. Разыграть «Событие» режиссер пригласил известных актеров - Игоря Гордина, Елену Кореневу, Евгению Симонову, а также Чулпан Хаматову и Зою Кайдановскую, дочь Евгении Симоновой и Александра Кайдановского (умер в 1995 г.).

Евгения Симонова - супруга Эшпая. Вместе они уже 23 года.

Увидеть новую картину Андрея Эшпая зритель сможет уже летом 2007 г.