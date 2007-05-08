СУДЬБА БИРЖИ РЕШЕНА

7 октября 2006 г. Президент России В.В. Путин встретился в рабочем кабинете Константиновского дворца с губернатором Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко. Как сообщил президент, Правительство России рассматривает возможность организации в стране биржи нефти и нефте­продуктов. По его предложению, одним из мест размещения биржи мог бы стать Петербург. Губернатор В.И. Матвиенко полностью поддержала предложение президента. По ее словам, лучше всего разместить биржу в родном историческом здании на стрелке Васильевского острова, которое нуждается в серьезном ремонте.

НАПОМНЮ, что речь идет об одном из самых красивых и величественных зданий Петербурга - Бирже. Его построили в 1805-1816 гг. по проекту архитектора Ж.-Ф. Тома де Томона, богато украсив разнообразной скульптурой (скульп­тор Ж. Камберлен). С 1940 г. здесь находится Центральный военно-морской музей, уникальное собрание экспонатов, начало которому было положено в 1709 г. Петром Первым.

И вот к декабрю 2006 г. созрело решение перевести Центральный военно-морской музей в новое здание. Его построят на искусственном острове в устье реки Смоленки, в прибрежной части Финского залива.

В связи с этой историей обрисовываются два аспекта. Первый связан с символикой здания Биржи. Построенное как «храм торговли» здание украшено именно морскими символами. Да и Ростральные колонны, оформляющие пространст­во между Биржей и Невой, украшены рострами - носовыми частями кораблей, которые берут в качестве военных трофеев. Иными словами, весь ансамбль стрелки Васильевского острова, на которой стоит Биржа, меньше всего похож на торгово-экономическое учреждение. Наоборот, он монументальными средствами оформлен как ансамбль славы русского флота. Поэтому вполне естественно, что в 1940 г. здание Биржи и было выбрано для Центрального военно-морского музея.

Экспонатом музея является уже само здание, его старина и историческая подлинность, его торжественность, которая добавляет историзма и ценности всем экспонатам. В новом здании, вне этих подлинных стен и скульптурного декора, в новом музейном дизайне они потеряют в ощущении старины - это совершенно ясно. Достаточно посмотреть сейчас на новый Музей истории религии - депортированный из подлинного Казанского собора, он лишился уникальности, стал просто познавательным музеем «среднестатистического», стандартного облика.

Как рассказал замдиректора музея по науке А. Лялин, сейчас Военно-морской музей имеет 10 тыс. кв. м экспозиционных площадей. В новом здании обещают 30 тысяч. Сейчас выставлено 2% экспонатов, рассчитывают выставить 10%. В идеале музей хотел бы иметь два здания - и старое, и новое, но ясно, что такого не будет. Мнение музея никого не интересует, Биржа слишком ценна и уже «заказана», все решения приняты, идут совещания с участием сотрудников музея, посвященные проекту нового здания. Оно, как обещают, будет по площадям втрое больше старого, но что точно - абсолютно безликим.

Второй аспект связан с тем, как будет использоваться здание Биржи. Центральный зал современной бирже не нужен - для этих целей будут использоваться небольшие помещения, в три яруса расположенные по периметру. В них и разместят многочисленные офисы. Как экспонаты торговой славы новорусской буржуазии здесь будут сидеть брокеры, трейдеры и мерчандайзеры. А в главном зале устроят либо ресторан, либо его будут сдавать для корпоративных пра­здников, банкетов, юбилеев. Оно, конечно, выгодно, но как-то удивительно пошло, банально.

Перемена участи здания Биржи и переселение Военно-морского музея вписываются в череду весьма спорных и тревожащих общественность проектов, которые реализуют нынче в Петербурге. Самый спорный - это строительство высот­ной башни офиса «Газпрома». На втором месте - перемещение Конституционного суда в здание Сената, откуда был экстренно убран уникальный Российский государственный исторический архив. Между прочим, попутно освободилось и здание Синода, смежное с Сенатом, так ему с трудом нашли новое применение - здесь собираются оборудовать «президентскую библиотеку»: поставить много компьютеров, через которые будут доступны электронные версии книг. Зачем для этого большого компьютерного класса именно здание Синода, не знает никто.