СУДЬБА БИРЖИ РЕШЕНА
А может, еще подумать?
№ 18(52) от 07.05.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ЗОЛОТОНОСОВ ]
7 октября 2006 г. Президент России В.В. Путин встретился в рабочем кабинете Константиновского дворца с губернатором
НАПОМНЮ, что речь идет об одном из самых красивых и величественных зданий Петербурга - Бирже. Его построили в
И вот к декабрю 2006 г. созрело решение перевести Центральный
В связи с этой историей обрисовываются два аспекта. Первый связан с символикой здания Биржи. Построенное как «храм торговли» здание украшено именно морскими символами. Да и Ростральные колонны, оформляющие пространство между Биржей и Невой, украшены рострами - носовыми частями кораблей, которые берут в качестве военных трофеев. Иными словами, весь ансамбль стрелки Васильевского острова, на которой стоит Биржа, меньше всего похож на
Экспонатом музея является уже само здание, его старина и историческая подлинность, его торжественность, которая добавляет историзма и ценности всем экспонатам. В новом здании, вне этих подлинных стен и скульптурного декора, в новом музейном дизайне они потеряют в ощущении старины - это совершенно ясно. Достаточно посмотреть сейчас на новый Музей истории религии - депортированный из подлинного Казанского собора, он лишился уникальности, стал просто познавательным музеем «среднестатистического», стандартного облика.
Как рассказал замдиректора музея по науке А. Лялин, сейчас
Второй аспект связан с тем, как будет использоваться здание Биржи. Центральный зал современной бирже не нужен - для этих целей будут использоваться небольшие помещения, в три яруса расположенные по периметру. В них и разместят многочисленные офисы. Как экспонаты торговой славы новорусской буржуазии здесь будут сидеть брокеры, трейдеры и мерчандайзеры. А в главном зале устроят либо ресторан, либо его будут сдавать для корпоративных праздников, банкетов, юбилеев. Оно, конечно, выгодно, но
Перемена участи здания Биржи и переселение
Нет ли смысла
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