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КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ В ЛОКОНАХ И КОРСЕТЕ

№ 18(52) от 07.05.2007 [«Аргументы Недели », Татьяна МОСКВИНА ]

КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ В ЛОКОНАХ И КОРСЕТЕ
Сонька настоящая Сонька «киношная»

  Многосерийный фильм «Сонька Золотая Ручка» (РТР) назвали «исторической мелодрамой», что вряд ли справедливо. Для мелодрамы в этом произведении явно недостает мелодраматизма - то есть чувств, судеб и страстей, завернутых в особый, «слезный», мелодраматический переплет. Героиней мелодрамы никак не может быть хищная, ловкая преступница былых времен, бестрепетно обчищающая ювелирные магазины солидных бородатых ювелиров. Скорее можно назвать эту картину «ретро-криминалом». Это относительно новый жанр, успешно и бодро развивающийся в нашем искусстве.

   ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, это при старом режиме героями сериалов становились Михайло Ломоносов, Николай Вавилов и Софья Ковалевская - по нынешней терминологии, «ботаники». Это когда-то давно зритель интересовался, как жили-поживали в старину знаменитые ученые, писатели и композиторы. А теперь они заснут на первой же серии, потому что, обкормленные щекочущим нервы криминалом, уже ждут знакомого лакомства - преступления. Можно даже и без наказания. И вот на наших глазах пишется, задним числом, новая история - история криминальной России. Под новые времена подводится историческая «база». «Воровки» и «леди бомж» могут посмотреть на свою предшественницу из позапрошлого века, в локонах, кружевах и корсете.

   И правильно: нечего корить современников каким-то якобы светлым прошлым, где дей­ствовали царь-батюшка, профессор Менделеев и художник Репин. Одновременно с этим в светлом прошлом жили еще и Сонька Золотая Ручка, Ленька Пантелеев и другие выдающиеся исторические деятели. И мы должны знать, откуда есть-пошла великая криминальная Русь и как жили-были ее богатыри.

   Автор сценария и режиссер «Соньки» - известнейший сценарист Виктор Мережко. Он и сам присут­ствует внутри картины в эпизодической роли воровского авторитета Мамая.

   И произносит без запинки следующий текст: «Приветствуем знаменитую чувайку, блистательную марвихершу, проверенный честняк - Соньку Золотую Ручку!» Представляю, какое удовольствие прославленный исследователь советского быта и автор многочисленных историй о трудной судьбе советских женщин получил от этого текста. Не знаю, смотрят ли телевизор на зоне, но те, кто на время из нее вышел, наверное, застонали от удовольствия - «Вот, дескать, и в старину люди жили по понятиям и ботали по фене! Не нами заведено, не нами и кончится!» Собственно говоря, ради такой реакции и работает «ретро-криминал».

   Формально придраться совершенно не к чему - никто и не говорит, что Сонька поступает хорошо и правильно. Она сама признается, что ее влечет порок, а не добродетель. Но это все слова, слова, слова. А кино - это картинка. А на картинке красивая, изящная, привлекательная дама засовывает в сумочку толстые пачки ворованных денег и крупные бриллианты; живет на курортах с интересными брюнетами; родившихся невзначай детей сдает на руки подругам и родственникам и вообще всячески демонстрирует, что быть воровкой - это класс.

   Очень нужная картина для провинциальных девочек, «обдумывающих житье - делать жизнь с кого». Понятно, с кого - уж не с Софьи Ковалевской, у которой каторга какая-то, а не жизнь, годы ученья, сплошная жуткая математика. Вот с кого надо делать жизнь - Сонька Золотая Ручка! Весело, красиво, ловко. Ну, задумаешься иногда, вздохнешь: «Ах, куда это несет меня? Что же это я делаю? Ах, я сама себя не понимаю!» Так криминальной героине и положено по ее женскому статусу немножко вздыхать! Виктор Мережко, разрабатывая этот характер, проявил настоящую, старорежимную закалку советского сценариста, и упрекнуть его не в чем: он на изображениях женщин давно собаку съел. Был заказ на честных трудовых - давал честных трудовых. Пошел заказ на «блистательных марвихерш» - и тут маху не дал.

   А если бы к власти вдруг пришли инопланетяне - наши люди и тут бы не растерялись: в момент были бы готовы картины из прошлого и настоящего правильных ребят-инопланетян. Я вообще предлагаю учредить специальный киноприз - «Золотая ручка» - и вручать его кинематографистам, наиболее отличившимся в современной конъюнктуре.

   Только, боюсь, слишком много наберется претендентов - давка будет.

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