КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ В ЛОКОНАХ И КОРСЕТЕ
№ 18(52) от 07.05.2007 [«Аргументы Недели », Татьяна МОСКВИНА ]
Многосерийный фильм «Сонька Золотая Ручка» (РТР) назвали «исторической мелодрамой», что вряд ли справедливо. Для мелодрамы в этом произведении явно недостает мелодраматизма - то есть чувств, судеб и страстей, завернутых в особый, «слезный», мелодраматический переплет. Героиней мелодрамы никак не может быть хищная, ловкая преступница былых времен, бестрепетно обчищающая ювелирные магазины солидных бородатых ювелиров. Скорее можно назвать эту картину
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, это при старом режиме героями сериалов становились Михайло Ломоносов, Николай Вавилов и Софья Ковалевская - по нынешней терминологии, «ботаники». Это
И правильно: нечего корить современников
Автор сценария и режиссер «Соньки» - известнейший сценарист Виктор Мережко. Он и сам присутствует внутри картины в эпизодической роли воровского авторитета Мамая.
И произносит без запинки следующий текст: «Приветствуем знаменитую чувайку, блистательную марвихершу, проверенный честняк - Соньку Золотую Ручку!» Представляю, какое удовольствие прославленный исследователь советского быта и автор многочисленных историй о трудной судьбе советских женщин получил от этого текста. Не знаю, смотрят ли телевизор на зоне, но те, кто на время из нее вышел, наверное, застонали от удовольствия - «Вот, дескать, и в старину люди жили по понятиям и ботали по фене! Не нами заведено, не нами и кончится!» Собственно говоря, ради такой реакции и работает
Формально придраться совершенно не к чему - никто и не говорит, что Сонька поступает хорошо и правильно. Она сама признается, что ее влечет порок, а не добродетель. Но это все слова, слова, слова. А кино - это картинка. А на картинке красивая, изящная, привлекательная дама засовывает в сумочку толстые пачки ворованных денег и крупные бриллианты; живет на курортах с интересными брюнетами; родившихся невзначай детей сдает на руки подругам и родственникам и вообще всячески демонстрирует, что быть воровкой - это класс.
Очень нужная картина для провинциальных девочек, «обдумывающих житье - делать жизнь с кого». Понятно, с кого - уж не с Софьи Ковалевской, у которой каторга
А если бы к власти вдруг пришли инопланетяне - наши люди и тут бы не растерялись: в момент были бы готовы картины из прошлого и настоящего правильных
Только, боюсь, слишком много наберется претендентов - давка будет.
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