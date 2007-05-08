ОН, ОНА И ВСЕ-ВСЕ ПОД КРОВАТЬЮ

ОН, ОНА И
ПОД КРОВАТЬЮ ВСЕ-ВСЕ
№ 18(52) от 07.05.2007 [«Аргументы Недели », Евгения УЛЬЧЕНКО ]
В искусстве, безусловно, есть всего две темы: взаимоотношения мужчины и женщины и взаимоотношения человека и Бога. Других тем нет, все остальное - сюжеты. До Бога нам всем высоко, поэтому в центре всеобщего внимания обычно - Он и Она.
«ОН, она, они» - первоначальное название новой пьесы Юрия Полякова. Окончательный вариант - «Женщины без границ». Премьера спектакля по этой пьесе состоится в Театре Сатиры 10 мая, и сейчас полным ходом идут последние репетиции. Режиссерпостановщик комедии - художественный руководитель театра Александр Ширвиндт. Это - вторая вещь Полякова, поставленная в Сатире. Два года в театре с неизменным аншлагом идет спектакль «Хомо эректус».
Встреча с журналистами по поводу намеченного события прошла на сцене «Чердака Сатиры».
Премьера более чем долгожданна. На театральный сезон, который не
Что касается «Женщин без границ», то, по словам Юрия Полякова, его давно занимала мысль о том, что в отношениях мужчины и женщины всегда неизбежно участвуют третьи лица. То есть люди, которые так или иначе вовлечены в жизнь
Кто они - «Женщины без границ», до конца выведать не удалось. Вроде бы это феминистская организация, которая по ходу готовит
Из мужских ролей в этой довольно реальной и грустной комедии обещает быть яркой роль в исполнении Зиновия Высоковского. После долгого перерыва народный артист России возвращается на подмостки Сатиры.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес