ОН, ОНА И ВСЕ-ВСЕ ПОД КРОВАТЬЮ

В искусстве, безусловно, есть всего две темы: взаимоотношения мужчины и женщины и взаимоотношения человека и Бога. Других тем нет, все остальное - сюжеты. До Бога нам всем высоко, поэтому в центре всеобщего внимания обычно - Он и Она.

«ОН, она, они» - первоначальное название новой пьесы Юрия Полякова. Окончательный вариант - «Женщины без границ». Премьера спектакля по этой пьесе состоится в Театре Сатиры 10 мая, и сейчас полным ходом идут последние репетиции. Режиссерпостановщик комедии - художественный руководитель театра Александр Ширвиндт. Это - вторая вещь Полякова, поставленная в Сатире. Два года в театре с неизменным аншлагом идет спектакль «Хомо эректус».

Встреча с журналистами по поводу намеченного события прошла на сцене «Чердака Сатиры».

Премьера более чем долгожданна. На театральный сезон, который не сегодня-завтра заканчивается, было заявлено еще два новых спектакля. Это «Хозяйка гостиницы» и «Несусветная комедия». К сожалению, постановка их ненадолго, но все-таки откладывается. «Нам пока не удалось завершить все, что мы хотели, - объяснил сложившуюся ситуацию Ширвиндт. - Причина в том, что актеры, особенно молодые, постоянно отпрашиваются на съемки либо в сериалах, либо в рекламе. Сегодня это проблема многих государственных театров. Я не имею морального права сажать молодежь тут у себя под домашний арест, потому что за два часа «в перхоти» мои актрисы получают три месячные зарплаты. Им нужно детей кормить».

Что касается «Женщин без границ», то, по словам Юрия Полякова, его давно занимала мысль о том, что в отношениях мужчины и женщины всегда неизбежно участвуют третьи лица. То есть люди, которые так или иначе вовлечены в жизнь какой-то пары. «Грубо говоря, в супружеское ложе каждый ложится не только с любовниками или любовницами, - пояснил драматург. - Здесь и родители, и друзья, и девочка первая, с которой ты поцеловался или хотел поцеловаться. Все они остаются в дальнейшей жизни двоих. Он плюс она - это всегда и они». По всей вероятности, главных героев спектакля довольно сильно напрягает «боевое» прошлое. Что же, они - в строю. По мнению Александра Ширвиндта, мы «не можем в мозжечке освободиться от шлейфа нашей биографии». Вот такой непростой и где-то даже суровый диаг­ноз. Впрочем, покопаться в мозжечке - старинная и излюбленная забава многих творческих натур.

Кто они - «Женщины без границ», до конца выведать не удалось. Вроде бы это феминистская организация, которая по ходу готовит какую-то конференцию. Но название вполне ироническое, а по мнению автора пьесы, даже сатирическое. Ведь «женщина без границ, как и мужчина без границ, быть не может». Тем не менее в спектакле таких «безграничных» и безбашенных - пять. В исполнении актрис театра: Светланы Рябовой, Нины Феклисовой, Натальи Карпуниной, Натальи Фекленко и выпускницы Щукинского училища Евгении Свиридовой. Причем о Фекленко говорят, что в свое время она, сев за руль автомобиля, сама отвезла себя в роддом. «Мне кажется, - сказала актриса, - что женщины, которые придут на спектакль, могут еще столькими сюжетами дополнить эту историю…»

Из мужских ролей в этой довольно реальной и грустной комедии обещает быть яркой роль в исполнении Зиновия Высоковского. После долгого перерыва народный артист России возвращается на подмостки Сатиры.