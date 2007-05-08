Валерий Меладзе. «Океан»

ЕСЛИ хороший концерт правильно снять, из этого получается отличный DVD. «Океан» - запись полуторагодичной давности выступления Валерия Меладзе в Государственном Крем­левском дворце. В отсут­ствие громоздких декораций, специальных эффектов и вереницы коллег-гостей записанный концерт демонстрирует, сколь многого можно добиться, если получаешь от своего дела истинное удовольствие. Когда Валерий Меладзе поет, зрителю даже не приходит в голову заняться излюбленным делом - пытаться вычислить использование «плюсовой» фонограммы. Просто не до того: зрелище «мужчины за работой», причем за хорошо сделанной работой, не позволяет отвлекаться на глупости. Меладзе даже позволил себе не включать в программу ранние хиты «Сэра» и «Посредине лета» - и на качест­ве концерта это никак не отразилось: зритель видит (отметим работу операторов и режиссера монтажа) отлично продуманное, пролетающее на одном дыхании шоу, которое надо оценивать не по количеству шлягеров, а как цельное произведение. Артист интеллигентно общается с публикой, зримо кайфует от слаженной игры сопровождающего ансамбля, состав которого почти не поменялся за всю звезд­ную карьеру певца, и радушно принимает на сцене гостей. В отличие от многих других концертов появление коллег Меладзе полностью отвечает драматургии шоу: с Нани Брегвадзе Валерий поет «Тбилисо», с Катей Гусевой - «Актрису», с «ВИА Грой» - «Океан и три реки» и «Притяженья больше нет», а перед приглашением на сцену Софии Ротару исполняет «Червону руту».

Неплохо подобраны и бонусы для этого диска. Вдохновленный просмотром концерта телезритель в качестве дополнения получает две тематические программы «Муз-ТВ». В «Love Story» певец откровенно рассказывает о своей семейной жизни, фиктивном разводе и рождении трех дочерей. А «Поехали» фиксирует один гастрольный день Валерия Меладзе. Поскольку съемки проходили в Киеве, можно увидеть не только гостиничный быт певца, но и трогательную встречу с братом и автором всех песен артиста Константином Меладзе. Валерий же предстает в этих кадрах таким же, как на сцене, - интеллигентным, самоироничным человеком, вполне осознающим цену своего профессионализма.