Нина Усатова учится у молодых актеров
№ 18(52) от 07.05.2007 [«Аргументы Недели », Юлия МИНАЕВА, Виталий МАРОЧКИН ]
-ВЫ ИГРАЕТЕ в классическом спектакле в БДТ «Блажь» по Островскому. Сегодня многие авангардные режиссеры адаптируют сюжеты и героев классических произведений под наши дни. Глядишь, тут на сцене и в нижнем белье бегают, и в комнате с голыми стенами сидят. Как вы считаете, нужна ли сегодняшнему зрителю такая адаптация?
- Когда в театре пытаются перефразировать классиков, у меня создается такое впечатление, будто
- Советские дети видели в кино и театре множество достойных примеров для подражания - бравых военных, блестящих ученых, отважных географов. Сегодня наша армия выставлена на всеобщее осмеяние, ученые вызывают жалость своей бедностью, а о географах вообще - ни слуху ни духу. Как вы думаете, кто же является героем для детей XXI века?
- Я думаю, тут все зависит от воспитания, от семьи. Если дед, прадед были фронтовиками, то, какую бы армию ни показали сегодня в кино, молодой человек останется при своем мнении. В начале
- Часто говорят, что старая актерская школа гораздо сильнее. Нина Николаевна, есть ли сегодня достойные молодые преемники?
- Есть. Например, талантливые молодые артисты, которые играют в спектакле «Блажь», - Андрей Феськов, Ваня Федорук, Андрей Аршинников. Они меня заставили работать так, как работают они, - с энтузиазмом, задором, экспромтом. Стараюсь не отстать от молодых и
- Для многих наших соотечественников идеалом отдыха является заграница. А вы где отдыхаете?
- Пусть едут и в Швейцарию, и в Египет, если им хочется. Но я столько поездила по России и знаю такие места… Все благодаря фильмам и антрепризным спектаклям. Да по сравнению с одним нашим селом Михайловское любой заграничный курорт отдыхает. Представьте себе: широкое тихое озеро, а посередине - остров. На нем заросли брусничника, просто бордовый ковер из ягод, сосны и маленькие, словно игрушечные, домики. Как в сказке…
Недавно мы были на гастролях на Алтае. В свободный день поехали на озеро Ая. Оно похоже на чашу, окруженную горами и соснами. Местные жители называют это место «русской Швейцарией». В Швейцарии мы побывали около одного замка, который стоит в зеленых полях, вокруг пасутся коровы - и вправду красиво. Но Швейцария несколько веков не знала войны. Люди там жили в постоянной идиллии. А у нас прошло столько войн, революций, катаклизмов! И при этом мы сумели сохранить, не запакостить такие места.
А какую красоту мы увидели, когда переходили реку Катунь! В зависимости от направления ветра, лучей солнца река становилась то нефритовой, то белесой, то черной, то лазурной… Она на перекатах играет, золотится. Вода удивительной чистоты и прозрачности - смотришь с моста вниз и видишь рыбок.
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