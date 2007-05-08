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Нина Усатова учится у молодых актеров

№ 18(52) от 07.05.2007 [«Аргументы Недели », Юлия МИНАЕВА, Виталий МАРОЧКИН ]

Нина Усатова учится у молодых актеров
  Ее роли очень разнообразны, но больше всего ее любят за образы простых женщин из народа - с распущенной косой, крестом на груди, добрую, открытую и немного лукавую. Нина Усатова играет от всего сердца, искренне, проживая в каждой роли новую жизнь. Сыграв мать в фильме «Мусульманин», она получила «Нику». Вторая «Ника» досталась актрисе за блестящую игру в фильме «Барак».

    -ВЫ ИГРАЕТЕ в классическом спектакле в БДТ «Блажь» по Остров­скому. Сегодня многие авангардные режиссеры адаптируют сюжеты и героев классических произведений под наши дни. Глядишь, тут на сцене и в нижнем белье бегают, и в комнате с голыми стенами сидят. Как вы считаете, нужна ли сегодняшнему зрителю такая адаптация?

   - Когда в театре пытаются перефразировать классиков, у меня создается такое впечатление, будто кто-то что-то украл. Нам надо тянуться к Пушкину, Островскому, Достоевскому, которые знали и любили русский язык, надо восстанавливать русскую речь. В классическом спектакле можно использовать современные костюмы, но и тут важно не переборщить. Ведь когда мы, например, надеваем гоголевскую шинель, то и ощущаем себя соответственно времени повествования.

   - Советские дети видели в кино и театре множество достойных примеров для подражания - бравых военных, блестящих ученых, отважных географов. Сегодня наша армия выставлена на всеобщее осмеяние, ученые вызывают жалость своей бедностью, а о географах вообще - ни слуху ни духу. Как вы думаете, кто же является героем для детей XXI века?

   - Я думаю, тут все зависит от воспитания, от семьи. Если дед, прадед были фронтовиками, то, какую бы армию ни показали сегодня в кино, молодой человек останется при своем мнении. В начале 90-х многие взрослые растерялись, молодое поколение оказалось брошенным. Родители зарабатывали на хлеб, а дети оказались никому не нужными. Помню, я тогда хотела отдать ребенка в большой теннис, и мне сказали: «Полтора миллиона за полгода». В старом исчислении. Я уже была народной артисткой и получала триста пятьдесят тысяч, то есть не бедный человек. Но полтора миллиона за полгода… Тяжелейшее было время. Хорошо, если в семьях были бабушки, дедушки, которые могли и присмотреть, и уму-разуму научить. Вообще правильно, когда ребенок видит преемственность поколений, уважение к старости, к заслугам. В такой семье и складывается гармоничная личность. А если взять растение, обрезать ему корни и пересадить - оно может и не прижиться.

   - Часто говорят, что старая актерская школа гораздо сильнее. Нина Николаевна, есть ли сегодня достойные молодые преемники?

   - Есть. Например, талантливые молодые артисты, которые играют в спектакле «Блажь», - Андрей Феськов, Ваня Федорук, Андрей Аршинников. Они меня заставили работать так, как работают они, - с энтузиазмом, задором, экспромтом. Стараюсь не отстать от молодых и чему-то научиться, потому что они только начали познавать актерское мастерство, а у нас все нафталином пропахло да корками обросло. (Смеется.) Недавно посмотрела в нашем театре «Вассу Железнову». Я рада, что Светлана Николаевна Крючкова вернулась на сцену. Спектакль прозвучал очень свежо. Он интересный, неординарный, причем благодаря ярким молодым артистам - Федору Лаврову, Варе Павловой. Надо не дать таким ребятам «закиснуть», заинтересовать их работой и платить хорошие зарплаты, чтобы не «сбежали» в сериалы. И Олега Басилашвили, и Ефима Копеляна в свое время заметили, помогли им подняться. Если наших ребят заметят, это будет замечательная смена поколения.

- Для многих наших соотечественников идеалом отдыха является заграница. А вы где отдыхаете?

   - Пусть едут и в Швейцарию, и в Египет, если им хочется. Но я столько поездила по России и знаю такие места… Все благодаря фильмам и антрепризным спектаклям. Да по сравнению с одним нашим селом Михайловское любой заграничный курорт отдыхает. Представьте себе: широкое тихое озеро, а посередине - остров. На нем заросли брусничника, просто бордовый ковер из ягод, сосны и маленькие, словно игрушечные, домики. Как в сказке…

   Недавно мы были на гастролях на Алтае. В свободный день поехали на озеро Ая. Оно похоже на чашу, окруженную горами и сос­нами. Местные жители называют это место «русской Швейцарией». В Швейцарии мы побывали около одного замка, который стоит в зеленых полях, вокруг пасутся коровы - и вправду красиво. Но Швейцария несколько веков не знала войны. Люди там жили в постоянной идиллии. А у нас прошло столько войн, революций, катаклизмов! И при этом мы сумели сохранить, не запакостить такие места.

   А какую красоту мы увидели, когда переходили реку Катунь! В зависимости от направления ветра, лучей солнца река становилась то нефритовой, то белесой, то черной, то лазурной… Она на перекатах играет, золотится. Вода удивительной чистоты и прозрачности - смотришь с моста вниз и видишь рыбок.

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