ОНИ НЕ ХОТЯТ УХОДИТЬ…
№ 18(52) от 07.05.2007 [«Аргументы Недели », Белла ЧЕРНОВА, InterMedia ]
Недавнее выступление Сезарии Эворы в Государственном Кремлевском дворце всколыхнуло публику - на этот раз, вопреки ожиданиям, в анонсе концерта певицы с Островов Зеленого Мыса не было употреблено слово «прощальный».
Случай Сезарии Эворы в этом смысле особенно показателен. Впервые «тревожная» новость о том, что немолодая исполнительница намерена проститься со сценой, прозвучала аж весной 2003 г., когда стало известно, что «королева морны» примет участие в очередном фестивале «Богема Джаз». К этому времени Эвора успела побывать в Первопрестольной не менее трех раз и выступить на самых разных площадках, от относительно камерной (театра Анатолия Васильева) до СК «Олимпийский». Неизвестно, чем руководствовались организаторы того визита певицы в Москву, - не исключено, что хотели сыграть на психологии слушателей и проэксплутировать общечеловеческую тягу к «последнему куску», который, как известно, самый лакомый. Как бы то ни было, но концерт Эворы, прошедший в ГКД в мае 2004 г., стал «первым из последних» выступлений певицы, которые с тех пор анонсировались с завидной регулярностью. Автору этих строк пару лет назад доводилось слышать анекдотический диалог, навеянный чересчур частыми «прощаниями» артистки: «Слышали, Эвора едет в Самару - прощаться с Москвой!» - «А почему же в Самару?!» - «Ну, так в Москве она с Москвой уже прощалась!» Характерно, что диалог носил пророческий характер: весной прошлого года «черная Пиаф» действительно посетила с концертами три приволжских города, в число которых вошла и Самара; нет нужды пояснять, как позиционировалась эта поездка.
Впрочем, Сезария Эвора - не единственная исполнительница, положившая несколько лет на то, чтобы начать успешно ассоциироваться в сознании зрителя с тем самым мальчиком, который то и дело кричал про волка. До недавнего времени эту же нишу прочно занимал Лучано Паваротти. О том, что он намеревается уйти со сцены в день своего
Справедливости ради надо сказать, что большинство решивших покинуть сцену звезд держит слово. Так, Тина Тернер, пообещавшая в 2000 г. отказаться от выступлений перед многотысячной аудиторией в пользу более камерных концертов, с тех пор действительно не устраивала ни одного «стадионного» шоу. Сосед американской дивы (их дома в Швейцарии находятся рядом) и другой знаменитый музыкант - Фил Коллинз, вынужденный отказаться от выступлений
Промежуточную позицию занимает наш соотечественник Иосиф Кобзон: мэтр отечественной эстрады, как и Паваротти, приурочил уход со сцены к своему юбилею. Однако, отпраздновав в сентябре 1997 г.
С тех пор Кобзон сольных выступлений не устраивает, но и не ведет затворнического образа жизни - в сборных концертах артист участвует достаточно регулярно: примерно настолько же, насколько регулярно Сезария Эвора прощается с публикой.
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