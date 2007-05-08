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ОНИ НЕ ХОТЯТ УХОДИТЬ…

№ 18(52) от 07.05.2007 [«Аргументы Недели », Белла ЧЕРНОВА, InterMedia ]

ОНИ НЕ ХОТЯТ УХОДИТЬ…
Мэтр опять решил концертировать

Недавнее выступление Сезарии Эворы в Государственном Кремлевском дворце всколыхнуло публику - на этот раз, вопреки ожиданиям, в анонсе концерта певицы с Островов Зеленого Мыса не было употреблено слово «прощальный».

   Случай Сезарии Эво­ры в этом смысле особенно показателен. Впервые «тревожная» новость о том, что немолодая исполнительница намерена проститься со сценой, прозвучала аж весной 2003 г., когда стало известно, что «королева морны» примет участие в очередном фестивале «Богема Джаз». К этому времени Эвора успела побывать в Первопрестольной не менее трех раз и выступить на самых разных площадках, от относительно камерной (театра Анатолия Васильева) до СК «Олимпийский». Неизвестно, чем руководствовались организаторы того визита певицы в Москву, - не исключено, что хотели сыграть на психологии слушателей и проэксплутировать общечеловеческую тягу к «последнему куску», который, как известно, самый лакомый. Как бы то ни было, но концерт Эворы, прошедший в ГКД в мае 2004 г., стал «первым из последних» выступлений певицы, которые с тех пор анонсировались с завидной регулярностью. Автору этих строк пару лет назад доводилось слышать анекдотический диалог, навеянный чересчур частыми «прощаниями» артистки: «Слышали, Эвора едет в Самару - прощаться с Москвой!» - «А почему же в Самару?!» - «Ну, так в Москве она с Москвой уже прощалась!» Характерно, что диалог носил пророческий характер: весной прошлого года «черная Пиаф» действительно посетила с концертами три приволжских города, в число которых вошла и Самара; нет нужды пояснять, как позиционировалась эта поездка.

   Впрочем, Сезария Эвора - не единственная исполнительница, положившая несколько лет на то, чтобы начать успешно ассоци­ироваться в сознании зрителя с тем самым мальчиком, который то и дело кричал про волка. До недавнего времени эту же нишу прочно занимал Лучано Паваротти. О том, что он намеревается уйти со сцены в день своего 70-летия (12 октября 2005 г.), знаменитый тенор объявил за пять лет до знаменательной даты. Последующие три с лишним года (характерно, что почти столько же времени заняли финальные гастроли еще одной звезды с мировым именем, правда, работающей в ином жанре, - Шер) Паваротти чест­но посвятил обкатыванию «прощальной» программы - при этом время от времени тур-менеджеры певца наряду с локальными промоутерами не забывали напоминать об уникальном статусе выступлений. В рамках масштабного тура прославленный итальянец успел попрощаться со многими крупными городами мира, в том числе и с Москвой - с российской столицей даже дважды в течение полугода (в июне 2003 г. артист выступил в Московском международном Доме музыки, а в декабре того же года в ГКД состоялся «настоящий» прощальный концерт Паваротти под названием «Ciao, Mosca!»). Однако, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло - в 2004 г. у Паваротти начались серь­езные проблемы со здоровьем, вынудившие его в последующие годы отменить ряд выступлений и парадоксальным образом заново пробудившие у тенора вкус к концертированию.

   Справедливости ради надо сказать, что большинство решивших покинуть сцену звезд держит слово. Так, Тина Тернер, пообещавшая в 2000 г. отказаться от выступлений перед многотысячной аудиторией в пользу более камерных концертов, с тех пор действительно не устраивала ни одного «стадионного» шоу. Сосед американской дивы (их дома в Швейцарии находятся рядом) и другой знаменитый музыкант - Фил Коллинз, вынужденный отказаться от выступлений из-за прогрессирующей глухоты, решительно заявил, что в отличие от Шер не собирается «затягивать эту волынку на несколько лет» (любопытно, что тур экс-вокалиста Genesis носил название «First Final Farewell Tour», то есть «Первый и последний прощальный тур»).

   Промежуточную позицию занимает наш соотечест­венник Иосиф Кобзон: мэтр отечественной эстрады, как и Паваротти, приурочил уход со сцены к своему юбилею. Однако, отпраздновав в сентябре 1997 г. 60-летие и дав по этому поводу финальный концерт в ГЦКЗ «Россия», артист дрогнул и спустя пять лет отметил сольником все в той же «России» еще один юбилей.

С тех пор Кобзон сольных выступлений не устраивает, но и не ведет затворнического образа жизни - в сборных концертах артист участвует достаточно регулярно: примерно настолько же, насколько регулярно Сезария Эвора прощается с публикой.

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