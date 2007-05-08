Ваше место возле промзоны
Одну из крупнейших библиотек Москвы послали… на все четыре стороны
№ 18(52) от 07.05.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]
Не успели московские власти отчитаться об успешном завершении программы по модернизации городских библиотек, как над одной из московских читален сгустились тучи. Крупнейшую в
17 ТЫСЯЧ постоянных читателей рискуют остаться без любимого «книжкиного дома». Сегодня
У этой библиотеки 14 филиалов - они не могут работать без «головы». В
И вот, когда читальня стала настоящей «конфеткой», и зашевелились чиновники из Росстроя.
Месяц назад директор библиотеки Светлана Барсукова получила протокол заседания комиссии Росстроя. Здание этого федерального агентства расположено рядом. В письме было сказано, что библиотека незаконно занимает строение, по праву принадлежащее Росстрою (бывшему Госстрою). В связи с тем что агентству не хватает места для размещения офисов, читателям и сотрудникам предписывается освободить помещение. И больше никакой аргументации! Претензии федерального ведомства непонятны ни руководству библиотеки, ни городским властям: читальня находится в этом здании с 1955 г., с момента строительства дома (кстати, по архитектуре специально предназначенного для библиотеки). Есть документы, подтверждающие этот факт.
Тем не менее Росстрой упорствует. И даже предлагает библиотеке варианты переезда. Например, в другой округ, в закрытое НИИ с пропускной системой, в слесарные мастерские в промзоне… Лучше места для читальни не придумаешь! «Пока нас никто, слава Богу, не трогает, - говорит Светлана Барсукова. - Но мы живем как на пороховой бочке: боимся, что в один прекрасный день явятся «добры молодцы» из ЧОПа и опечатают здание. Но сдаваться мы не намерены: уже разосланы письма во все инстанции, включая Администрацию президента. Если нам не удастся договориться с «федералами» о мирном разрешении проблемы - будем подавать в суд. Судебный опыт у нас уже есть: несколько лет назад мы отстояли наш филиал - некий предприниматель «нечаянно» купил его вместе с домом, который числился как «необитаемый».
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