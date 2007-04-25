АЛЕКСАНДР ШАГАНОВ. «Я Шаганов по Москве»
№ 17(51) от 26.04.2007 [«Аргументы Недели », Алексей МАЖАЕВ, InterMedia ]
Поэт Александр Шаганов несет ответственность за ряд текстов группы «Любэ», «Иванушек International», Дмитрия Маликова, ныне забытого Сергея Чумакова и даже «Черного кофе»: гремевшая 20 лет назад «Владимирская Русь» - его рук дело. Он также пробовал себя в качестве певца и три года назад выпустил альбом «Катька», состоящий из
ПРИЗНАТЬСЯ, от томика профессионального литератора хотелось бы ожидать большего. Но Александр не побаловал читателя ни стилистическим изяществом, ни хотя бы скандальными откровениями о звездах. В его стихах всегда наблюдался переизбыток
Книга разбита на короткие главки, не связанные единым сюжетом; автор повествует о своих встречах с коллегами и заказчиками, вспоминает первые шаги в
Зато интонация не меняется - Шаганов не отказывается от имиджа незлобивого улыбчивого парня и когда пишет про умерших друзей, и когда вспоминает свой богатый алкогольный опыт, и когда говорит об общении с, например, Аллой Пугачевой. В «Я Шаганов по Москве» много персонажей, причем появление некоторых никак не объясняется и нигде не повторяется - и вообще довольно значительная часть историй покажется увлекательной, пожалуй, только их непосредственным участникам. Будь Шаганов более тонким стилистом, он бы добавил к богатой фактуре где надо драматизма, а где надо юмора, однако этого не происходит: иронию он позволяет проявлять только в собственный адрес, а опасение даже случайно
Напортачили и редакторы, ошибочно поправившие некоторые известные в
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