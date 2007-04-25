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АЛЕКСАНДР ШАГАНОВ. «Я Шаганов по Москве»

№ 17(51) от 26.04.2007 [«Аргументы Недели », Алексей МАЖАЕВ, InterMedia ]

АЛЕКСАНДР ШАГАНОВ. «Я Шаганов по Москве»

  Поэт Александр Шаганов несет ответственность за ряд текстов группы «Любэ», «Ива­ну­шек Inter­national», Дмитрия Маликова, ныне забытого Сергея Чумакова и даже «Чер­ного кофе»: гремевшая 20 лет назад «Владимирская Русь» - его рук дело. Он также пробовал себя в качестве певца и три года назад выпустил альбом «Катька», состоящий из инфантильно-ностальгических песен в стиле дворового шансона. Теперь Шаганов выпустил книгу автобиографической прозы.

 ПРИЗНАТЬСЯ, от томика профессионального литератора хотелось бы ожидать большего. Но Александр не побаловал читателя ни стилистическим изяществом, ни хотя бы скандальными откровениями о звездах. В его стихах всегда наблюдался переизбыток уменьшительно-ласкательных слов, выдающих в авторе романтика-почвенника с есенинской внешностью и московской пропиской. Точно таким же Шаганов предстает и в своей прозе, скорее раздражающей, чем подкупающей своими простодушными интонациями: «Съемка была на одном из бульваров Бульварного кольца. Сретенском ли, Петровском - не помню. Символично, что это был бульвар. Поэты любят такую форму улиц».

 Книга разбита на короткие главки, не связанные единым сюжетом; автор повествует о своих встречах с коллегами и заказчиками, вспоминает первые шаги в шоу-бизнесе, рассказывает о приятелях, причем эти истории зачастую обрываются на полуслове…

 Зато интонация не меняется - Шаганов не отказывается от имиджа незлобивого улыбчивого парня и когда пишет про умерших друзей, и когда вспоминает свой богатый алкогольный опыт, и когда говорит об общении с, например, Аллой Пугачевой. В «Я Шаганов по Москве» много персонажей, причем появление некоторых никак не объясняется и нигде не повторяется - и вообще довольно значительная часть историй покажется увлекательной, пожалуй, только их непосредственным участникам. Будь Шаганов более тонким стилистом, он бы добавил к богатой фактуре где надо драматизма, а где надо юмора, однако этого не происходит: иронию он позволяет проявлять только в собственный адрес, а опасение даже случайно кого-то обидеть превращает книгу в очень беззубое, травянистое произведение.

 Напортачили и редакторы, ошибочно поправившие некоторые известные в поп-музыке фамилии. Зато напечатано все на хорошей бумаге и с красивыми рисунками.

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