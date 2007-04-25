12 июля «Aerosmith» даст сольный концерт в «Олимпийском»

Aerosmith приедет на «Максидром», а Metallica и HIM - на «Tuborg Green Fest» - запестрели громкими заголовками столичные СМИ в середине марта. Неделю спустя стало ясно - Aerosmith Москва услышит, а «Максидром» - нет.

КАКАЯ кошка пробежала между руководством «Радио Максимум» и компанией SAV Entertainment, взявшейся привезти на «Максидром» Aerosmith, можно только догадываться - скорее всего, у этих разногласий финансовая подоплека. Впрочем, SAV Entertainment ничего не потерял - Aerosmith даст сольный концерт в СК «Олимпийский» 12 июля. Можно не сомневаться, что американская команда, приезда которой в России ждут с 1998 года (ее визиту 9 лет назад помешала травма колена у лидера группы Стивена Тайлера), соберет полный спорткомплекс - и без разогрева в виде российских коллег. «Я сделала себе подарок на день рождения», - с улыбкой на лице объявила глава SAV Entertainment Надеж­да Соловьева, родившаяся как раз 12 июля.

А вот у «Радио Максимум» особых поводов для веселья нет - впервые за всю историю «Макси­дрома», ведущего отсчет с 1995 года, фестиваль проводиться в Москве не будет. В этом году он пройдет лишь в Санкт­-Петербурге 25 мая в Ледовом дворце. Говорят, устроителями двигало желание «разгрузить столичную публику», избалованную именитыми гастролерами и громкими фестивалями. То, что питерский зритель зрелищами не обделен, в расчет не шло: на следующий день после «Максидрома» в ДС «Юбилейный» на фестивале «Наши в городе» отыграют «Сплин», «Ага­та Кристи», «Ночные снайперы», «Пикник», «ЧайФ», «Пилот», «Чиж и Ко» и еще более десятка команд; на 30 июня запланирован фестиваль «Окна открой», с хедлайнерами еще не определившийся, но традиционно обещающий устроить смотр талантливой молодежи. И главное - концерт Rolling Stones, чей визит в город на Неве ожидается 28 июля… Что обещает «Максидром»? Пока не очень много - Esthetic Edu­cation, «ГДР» и главную звезду - британскую группу Placebo. Остальные участники акции станут известны ближе к дате фестиваля, но вряд ли в их список попадет кто-то из тех, кто играет в «Юбилейном» на фестивале конкурирующей радиостанции.

Впрочем, обделенной «Мак­си­­дромом» столице грех жаловаться - три оставшихся традиционных летних рок-феста пройдут в намеченные организаторами сроки. 21-22 июля на аэродром в Тушине народ собирают «Крылья», пока не назвавшие ни одного участника. Известно лишь, что к отечественным рокерам присоединятся иностранные коллеги, но, поскольку переговоры с промоутерами еще не закончены, имена гастролеров пока не разглашаются. Зато ясно, что в этом году «Крылья» останутся без нескольких постоянных участников, к примеру «Машины времени», «Воскресения» и «ЧайФа». «Мы решили в этом году не играть на летних фестивалях, - рассказал директор «Машины времени» Владимир Сапунов. - В «Крыльях» мы взяли тайм­аут, а поскольку этот фестиваль всегда был для нас эталоном, опускать планку мы не хотим и ехать в область кормить комаров не собираемся».

Зато комаров, пыльных дорог и толп молодежи, собравшейся потусоваться и послушать отечественную музыку, не боятся устроители двух других open-­air'ов - «Нашествия» и «Эммауса». Рожденный в прошлом году в противовес «Нашествию», «Эммаус» стартует первым - 7 и 8 июля на старом месте - собственно в поселке Эммаус в Тверской области. «Наша главная задача - сделать круглосуточный праздник, - поделился планами один из организаторов «Эммауса» Дмитрий Гройсман. - С многочасовыми концертами, песнями у костра и ночными дискотеками».

А вот с иностранными хедлайнерами, обещанными в прош­лом году на следующий фестиваль, у «Эммауса» пока не сложилось. «Этим летом к нам едет несколько звезд первой величины - соответствовать их уровню нам пока не позволяет бюджет, а везти третьесортные команды мы не хотим», - пояснил г-н Гройсман.

Интересно, что программа фестивалей-­конкурентов строится практически по одному и тому же принципу, только «Нашествие» превосходит «Эммаус» в количественных показателях - три дня (с 3 по 5 августа) против двух и соответственно три сцены против двух, да и число выступающих коллективов побольше. В остальном - тот же рок, та же альтернатива, те же «тяжелые коллективы», тот же упор на вечерне-ночные развлекательные программы. Даже список участников сходится в нескольких пунктах: «Алиса», «Король и Шут», «Ария», «Наив», «Агата Кристи»… Зато у «Эммауса» - «ЧайФ» и, возможно, «Аквариум», а у «Нашествия» - «ДДТ» и «Неприкасаемые». Кстати, Гарик Сукачев обещает показать на «Нашествии» 20-­минутный трейлер своего нового фильма «Дом Солнца», работу над которым планирует завершить будущей осенью. Главный нерешенный вопрос на сегодняшний день - место проведения «Нашествия». «С большой долей вероятности можно сказать, что фестиваль пройдет не там, где был в прошлом году, но в той же Рязанской области», - заявила пресс-атташе «Нашего радио» Вилена Крушинская.

P.S. А Metallica и HIM действительно сыграют на «TuborgGreenFest» - 18 июля на БСА «Лужники».