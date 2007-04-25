Телевизионная дачница

Жену Евгения Киселева - Марию Шахову, с тех пор как она стала вести программу «Дачники», за глаза называют первой дачницей России. И это недалеко от истины.

ВО-ПЕРВЫХ, она постоянно живет за городом, в Чигасово, сама выращивает цветы и особенно любит тюльпаны. Дома у нее фикусы в огромных горшках из терракотовой глины, собаки и всем известный муж, Евгений, который собственно и придумал когда-то программу «Дачники».

Во-вторых, после закрытия программы «Дачники» она не оставила дачную тему и теперь для Первого канала делает программу «Фазенда». Она считает дачников, которые совершенно бесплатно что-то бесконечно копают, сажают, собирают, прибивают и пилят, самыми достойными людьми в стране! Ее новая программа в отличие от «Дачников» совершенно лишена налета пафосности и посвящена тому, как из ерунды можно сделать конфетку. Программа дает самые бе­зумные, но, что важно, малобюджетные советы, вроде того, как устроить каминный зал со стеклянными дровницами, декорировать веранду старыми спиленными яблонями или даже построить дачный туалет - космический корабль…

Ну и, конечно, по примеру «Квартирного вопроса» «Фазенда» берется за самые безнадежные дачные дома и переделывает их так, словно они сошли с картинок модного журнала. «Наш главный принцип - дарить идеи. Например, из моего детства - любимое разноцветное покрывало на кровать в стиле «пэчворк»… из старых свитеров и пальто!» - говорит Шахова.