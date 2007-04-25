Телевизионная дачница
№ 17(51) от 26.04.2007 [«Аргументы Недели », подготовил Сергей БЕЗНОГОВ ]
Жену Евгения Киселева - Марию Шахову, с тех пор как она стала вести программу «Дачники», за глаза называют первой дачницей России. И это недалеко от
ВО-ПЕРВЫХ, она постоянно живет за городом, в Чигасово, сама выращивает цветы и особенно любит тюльпаны. Дома у нее фикусы в огромных горшках из терракотовой глины, собаки и всем известный муж, Евгений, который собственно и придумал
Во-вторых, после закрытия программы «Дачники» она не оставила дачную тему и теперь для Первого канала делает программу «Фазенда». Она считает дачников, которые совершенно бесплатно
Ну и, конечно, по примеру «Квартирного вопроса» «Фазенда» берется за самые безнадежные дачные дома и переделывает их так, словно они сошли с картинок модного журнала. «Наш главный принцип - дарить идеи. Например, из моего детства - любимое разноцветное покрывало на кровать в стиле «пэчворк»… из старых свитеров и пальто!» - говорит Шахова.
В каждой программе также ценные сезонные советы от
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес