И Городничий он, и Хлестаков

На радио «Культура» - долгожданная премьера. В эфир вышел радиоспектакль по самой великой пьесе Гоголя «Ревизор». И Городничего, и Хлестакова играет народный артист СССР Сергей Юрский. Впрочем, как и Землянику, и Бобчинского, и Добчинского, и всех­-всех мужчин в этой бессмертной русской комедии характеров.

- СЕРГЕЙ Юрьевич мог бы и женские роли сыграть. Жаль, что он этого не стал делать, - говорит один из старейших режиссеров радио Владимир Шведов, совместно с которым Юрский осуществил запись этого спектакля. - Его искусство перевоплощения просто уникально. Для каждого персонажа он нашел свой тембр и свои краски. И вместе с тем вы все равно слышите неповторимый голос Юрского. Таким виртуозным актерским мастерст­вом на моей памяти обладал, пожалуй, лишь Аркадий Райкин, когда выступал с масками разных персонажей. Но там перевоплощаться ему помогал художник, а Юрский все краски находит лишь в себе. Сергей Юрьевич выступил в этой работе и как режиссер. Он сам предложил Радио «Культура» сделать именно «Ревизора». До этого мы с ним записали «Голубую книгу» Михаила Зощенко, которая получила престижную профессиональную награду радийщиков - «Золотой микрофон». Затем были «Русские за рубежом» Салтыкова-Щедрина и «Голый король» Евгения Шварца.

«Ревизора» Юрский ставил как трагифарс. Рассказ идет как бы с позиции городничего. Как могло такое случиться, что его - умнейшего человека, изрядного ловкача и даже бестию - смог провести мальчишка, мыльный пузырь?! Особенно сложной задачей было сыграть Хлестакова - возрастная характеристика голоса ведь хорошо слышна. Но Юрский блестяще справился и нашел для Хлестакова особый, высокий регистр голоса. Надо заметить, что мы не применяли компьютерную обработку записи, Юрский был против технических приемов, разного рода звуковых накладок. В качестве музыкального оформления он выбрал отрывки из оперы Глинки «Руслан и Людмила».

Ну а женские роли Сергей Юрский поручил сыграть самым близким - жене и дочери. Анну Андреевну играет народная артистка России Наталья Тенякова, а Марью Антоновну - молодая актриса МХТ им. Чехова Дарья Юрская.

Спектакль будет идти на Радио «Культура» сериями по 23 минуты с 23 по 28 апреля в 16 часов, а затем прозвучит целиком в воскресном эфире 29 апреля в 11 утра.