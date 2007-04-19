«ВА-БАНКЪ»

ЭТОТ солидно изданный концертный альбом зафиксировал выступление «Ва-банка» на сцене МХАТа им. Горького 2 марта 2006 года. То был год 20-­летия группы, однако других громких акций - например, вроде бы планируемое рок-шоу в «Горбушке» - команда устраивать так и не стала, ограничившись акустическим концертом в театре. Программа была записана и теперь неторопливо издается: вслед за компакт-диском, появившимся через год после концерта, должен выйти еще и DVD. Двойной live-­альбом послужит хорошим подарком как поклонникам Александра Ф. Скляра и компании, так и тем, кто из всего творчества «Ва-банка» выделяет лишь несколько песен. Можно гарантировать, что эти песни в трек­листе пластинки найдутся - к составлению юбилейной программы музыканты подошли очень ответственно, стараясь не перегрузить зрителя новинками и редкостями и сосредоточившись на собственной «классике». «Провокация», «Кухня», «Босиком по Луне», «Кислое вино», «Маршруты москов­ские», «Эльдорадо», кавера «Досуги-буги» и «Не бросай (Женские штучки)» - все присутст­вует, причем с бонусами в виде привлечения специальных гостей (Гарик Сукачев, Глеб Самойлов, Константин Кинчев) и новых инструментов (баянист Рушан Аюпов, саксофонист Александр Бялый и др.). Ранние постпанковские вещи «Ва-банка» ничуть не теряют в драйве даже в «анплагдовом» исполнении: фактически у группы получился сборник лучших песен, только в живом и не вполне привычном звучании. Некоторые треки, конечно, выпадают из бравой шеренги хитов, однако историческая справедливость требовала, чтобы и их включили в альбом, коли уж на концерте они прозвучали. Бодрости диску придает участие Сукачева, который на традиционной грани нервного срыва прокричал «Маршруты московские», и Кинчева, подарившего юбилярам новый гимн «Рок-­н-ролл - это мы». Глеб Самойлов, напротив, так проникся духом акустического концерта, что выступил в амплуа, далеком от рок-н-ролльного. Словом, 20-­летие «Ва-банка» было отмечено так душевно, что у участников группы может возникнуть соблазн прямиком приступить к подготовке 25-­летия, не отвлекаясь на сиюминутные глупости вроде записи альбома с новыми песнями.