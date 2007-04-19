ШАРЛЬ АЗНАВУР
Государственный Кремлевский дворец, 20 апреля
№ 16(50) от 19.04.2007 [«Аргументы Недели », Сергей БАРАНОВ, InterMedia ]
ТВОРЧЕСКИЙ путь большинства известных артистов рано или поздно приходит к тому моменту, когда возникает трудно преодолимый соблазн - устроить прощальную гастроль. Этот распространенный в
Шарль Азнавур, готовящийся справить
Известный не только как выдающийся исполнитель, но и талантливый автор, Шарль Азнавур уделил особое внимание тональности новой пластинки. В его творчестве и раньше звучали остросоциальные темы, а теперь уже первая песня альбома носит заглавие «Земля умирает» и обращает внимание на бедственное экологическое состояние планеты. Другой трек - «Я живу в пригороде» - затрагивает актуальную для Франции проблему иммиграции. Кроме того, среди песен есть два посвящения - родной для Азнавура Армении и вдохновившей на запись диска Кубе.
Произведения с «Colore Ma Vie» и легли в основу очередного витка «прощальных гастролей», который стартует 20 апреля в Москве. Двенадцать новых композиций, сочетающих в себе французский шарм и кубинскую чувственность, зададут главное настроение концерта. Но вечер не обойдется и без мировых шлягеров шансонье - «Vie d'Amour», «Hier Encore», «La Boheme», «La Mamma», «Les Plaisirs Demodes» и многих других. Выступление Шарля Азнавура обещает стать заметным событием музыкальной весны2007.
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