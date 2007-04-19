ТВОРЧЕСКИЙ путь большинства известных артистов рано или позд­но приходит к тому моменту, когда возникает трудно преодолимый соблазн - устроить прощальную гастроль. Этот распространенный в шоу-бизнесе пиар­-ход удачен вдвойне, так как приносит удовольствие в формате «все шлягеры сразу» преданным поклонникам и приличные гонорары от ан­шлагов «выходящей на пенсию» звезде. Причем нередко ход бывает настолько успешен, что артисты «покидают сцену» несколько раз.

Шарль Азнавур, готовящийся справить 83-­летие, не устоял перед соблазном. Однако подошел к нему творчески. Впервые шансонье заговорил об уходе со сцены еще в 2000 г., но не стал кривить душой и честно признался, что прощальных концертов собирается дать порядка двух сотен. С тех пор он успел не только объездить полмира, но и выпустить несколько новых пластинок. Закончив осенью 2006-го американскую часть турне, Шарль Азнавур направился на Кубу, где вместе с известным джазовым пианистом Чучо Вальдесом записал новый альбом - «Colore Ma Vie».

Известный не только как выдающийся исполнитель, но и талантливый автор, Шарль Азнавур уделил особое внимание тональности новой пластинки. В его творчест­ве и раньше звучали остросоциальные темы, а теперь уже первая песня альбома носит заглавие «Земля умирает» и обращает внимание на бедственное экологическое состояние планеты. Другой трек - «Я живу в пригороде» - затрагивает актуальную для Франции проблему иммиграции. Кроме того, среди песен есть два посвящения - родной для Азнавура Армении и вдохновившей на запись диска Кубе.

Произведения с «Colore Ma Vie» и легли в основу очередного витка «прощальных гастролей», который стартует 20 апреля в Москве. Двенадцать новых композиций, сочетающих в себе французский шарм и кубинскую чувственность, зададут главное настроение концерта. Но вечер не обойдется и без мировых шлягеров шансонье - «Vie d'Amour», «Hier Encore», «La Boheme», «La Mamma», «Les Plaisirs Demodes» и многих других. Выступление Шарля Азнавура обещает стать заметным событием музыкальной весны­2007.