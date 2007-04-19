Сколько стоит «домашнее видео»?

«Аргументы неделi»: Можно ли заработать, прислав на телевидение любительские видеосъемки всяких забавных или трагических происшествий, стихийных бедствий, появлений НЛО?

ИВАН Усачев: В середине 90­-х я заплатил 1000 долларов за съемку неудачного запуска советской баллистической ракеты. Огромные по тем временам день­ги. Тогда архивы были только что рассекречены, и эту уникальную съемку мне принес из архивов Мин­обороны один офицер. На нашем телевидении сюжет не пошел, но я окупил расходы, перепродав хронику агентству Рейтер… Удивительно, но с тех пор плата за эксклюзивную любительскую съемку в России не выросла. Это в США и Японии удачные кадры могут принести человеку до 100 000 долларов, у нас этот рынок полностью еще не сформировался. Зато мы опередили их в другом. Наше телевидение радикально изменилось. Когда-то мы искали образцы для подражания на западном телевидении, копировали спец­эффекты, стилистические находки, сюжетные решения. Теперь я без скуки не могу смотреть передачи европейских каналов. Они смонтированы не так динамично, затянуты. Российское телевидение стало одним из лучших в мире. Смотрите по воскресеньям мою новую программу на канале ТВ Центр - «Реальные истории от Ивана Усачева». И присылайте свои сюжеты. Лучшие будут щедро опла­чены!