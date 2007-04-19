Мечты шоумена

Ведущий юмористической программы «Бла-­бла шоу» на РЕН ТВ считает, что на российском телевидении должны появиться юмористические шоу по американскому образцу и подобию.

АЛЕКСАНДР Пряников: Про­исходит все приблизительно так: я выхожу на сцену, в зале сидят люди и хлопают. Я говорю: «Давайте, давайте, хлопайте. Это телевидение, здесь вообще все ненастоящее, здесь хлопают не потому, что нравится, а потому, что горит лампочка, поэтому хлопайте». Все хлопают, кричат ура-ура, а я продолжаю: «Плохо хлопаете. Хлопайте так, как будто вы Березовский и только что узнали, что вас перестали разыскивать в России!» Тут все начинают хлопать и кричать: «Круто!» Я говорю: «Нет, хлопайте так, как будто вы узнали, что только что на Рублевке взорвался состав с дерьмом и всю недвижимость забрызгало, всех продажных чиновников с их нетребовательными подружками». Все давай хлопать, топать ногами и свистеть! Я говорю: «Нет, давайте хлопайте так, как будто мы все нашли способ уговорить Владимира Владимировича остаться на третий срок»… Вот так все приблизительно и должно происходить в настоящем шоу stand-­up-­comedy…