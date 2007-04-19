Мечты шоумена

Ведущий юмористической программы «Бла-бла шоу» на РЕН ТВ считает, что на российском телевидении должны появиться юмористические шоу по американскому образцу и подобию.
АЛЕКСАНДР Пряников: Происходит все приблизительно так: я выхожу на сцену, в зале сидят люди и хлопают. Я говорю: «Давайте, давайте, хлопайте. Это телевидение, здесь вообще все ненастоящее, здесь хлопают не потому, что нравится, а потому, что горит лампочка, поэтому хлопайте». Все хлопают, кричат ура-ура, а я продолжаю: «Плохо хлопаете. Хлопайте так, как будто вы Березовский и только что узнали, что вас перестали разыскивать в России!» Тут все начинают хлопать и кричать: «Круто!» Я говорю: «Нет, хлопайте так, как будто вы узнали, что только что на Рублевке взорвался состав с дерьмом и всю недвижимость забрызгало, всех продажных чиновников с их нетребовательными подружками». Все давай хлопать, топать ногами и свистеть! Я говорю: «Нет, давайте хлопайте так, как будто мы все нашли способ уговорить Владимира Владимировича остаться на третий срок»… Вот так все приблизительно и должно происходить в настоящем шоу stand-up-comedy…
Сегодня модно кивать на Америку, мол, там много всего плохого. Между тем уже который год мы пытаемся приспособить к нашим реалиям их телевизионный юмористический формат stand-up-comedy. Это своеобразный выпуск пара. Пока он существует у нас в виде полудурацких сценок, где в основном действуют гомосексуалисты, наркоманы, студенты и всякие блондинки. Пародируются все те же: Ксения Собчак, Алла Пугачева, Басков и далее по списку. Нам же нужна передача на злобу дня с настоящими героями и антигероями. Я мечтаю о таком шоу, как в Америке. Там его ведут «иконы» американского общества - Дэвид Летерман, Джонни Карсон. Люди днем слушают новости, а вечером на сцену выходят эти ведущие и шутят на темы новостей. Это выглядит потрясающе! Еще Ленни Брюс в 60-е изменил сознание американцев подобными юмором и шуткой! Настоящие stand-up-comedy транслируются по американскому телеканалу Comedy Cenrtral. Пока я регулярно смотрю этот американский канал через Интернет и учусь.