Жизнь телевидения

Телезрители запутались в Тине

С ТЕХ пор как Тина Канделаки стала персоной светских хроник, ее ­карь­ера телезвезды покатилась под откос. Многие сравнивают ее с красавицей Анастасией Мельниковой. Как известно, эту ведущую телеканала «Россия» отлучили от эфира после скандала с поножовщиной в Останкино, который затеял влюбленный в нее мужчина. Новая скандальная репутация Канделаки тоже не всем по нраву. Давно перестала выходить ее программа «Детали», а новый проект «Свадебный переполох», скорее всего, долго не протянет по причинам своей эклектичности, затратности, да и просто низких рейтингов. Детская программа «Самый умный» с участием Тины также под угрозой закрытия. Дети ведь сегодня тоже пользуются Интернетом и читают прессу, а там про Тину такое…

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