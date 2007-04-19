Жизнь телевидения
№ 16(50) от 19.04.2007 [«Аргументы Недели », подготовил Сергей БЕЗНОГОВ ]
Телезрители запутались в Тине
С ТЕХ пор как Тина Канделаки стала персоной светских хроник, ее карьера телезвезды покатилась под откос. Многие сравнивают ее с красавицей Анастасией Мельниковой. Как известно, эту ведущую телеканала «Россия» отлучили от эфира после скандала с поножовщиной в Останкино, который затеял влюбленный в нее мужчина. Новая скандальная репутация Канделаки тоже не всем по нраву. Давно перестала выходить ее программа «Детали», а новый проект «Свадебный переполох», скорее всего, долго не протянет по причинам своей эклектичности, затратности, да и просто низких рейтингов. Детская программа «Самый умный» с участием Тины также под угрозой закрытия. Дети ведь сегодня тоже пользуются Интернетом и читают прессу, а там про Тину такое…
Женатые на работе
ГЕРОЯМИ программы «Двое» на канале «Домашний» стали Валентина и Алексей Пимановы (ведущий программы «Человек и закон» на Первом канале). В популярной останкинской шутке «я женат на работе» очень много правды. Телевизионные
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