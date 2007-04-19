«Румянцевские чтения» завершились в родовом гнезде Румянцевых
Сделан еще один шаг на пути возвращения России статуса «самая читающая страна в мире»
№ 16(50) от 19.04.2007 [ «Аргументы Недели » ]
ИЗДАТЕЛИ и работники библиотек, принявшие участие в научной конференции «Румянцевские чтения» в Российской государственной библиотеке
«Румянцевские чтения» позволили собрать людей, заинтересованных в работе по сохранению и развитию отечественной книжной культуры, вовлечению широких масс населения в процесс общественного переустройства на основе информации и знаний.
Сюрпризом для собравшихся, среди которых был и потомок графа Шереметьева, Петр Петрович Шереметьев, стала выставка коллекций переплетов
Завершилась конференция в Троицком - Кайнарджи (ныне г. Железнодорожный, Павлино) - родовом гнезде Румянцевых. Здесь РГБ помогла небольшой библиотеке, располагающей Румянцевским читальным залом, обеспечить доступ к своим и другим электронным ресурсам.
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