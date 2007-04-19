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«Румянцевские чтения» завершились в родовом гнезде Румянцевых

Сделан еще один шаг на пути возвращения России статуса «самая читающая страна в мире»

№ 16(50) от 19.04.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 ИЗДАТЕЛИ и работники библиотек, принявшие участие в научной конференции «Румянцев­ские чтения» в Российской государственной библиотеке 10-12 апреля, определились с ключевыми точками взаимодействия в условиях рыночных отношений настойчиво вторгающегося в нашу жизнь Интернета. Плодотворно и заинтересованно прошла дискуссия между специалистами детских библиотек и издателями детской литературы. Известные ученые поделились своими мыслями по проблеме сохранения и развития русского языка как языка межнационального развития, были подняты вопросы лингвистической безопасности страны.

 «Румянцевские чтения» позволили собрать людей, заинтересованных в работе по сохранению и развитию отечественной книжной культуры, вовлечению широких масс населения в процесс общественного переустройства на основе информации и знаний.

 Сюрпризом для собравшихся, среди которых был и потомок графа Шереметьева, Петр Петрович Шереметьев, стала выставка коллекций переплетов ХVI-XIX вв. Карла Бехера.

 Завершилась конференция в Троицком - Кайнарджи (ныне г. Железнодорожный, Павлино) - родовом гнезде Румянцевых. Здесь РГБ помогла небольшой библиотеке, располагающей Румянцевским читальным залом, обеспечить доступ к своим и другим электронным ресурсам.

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