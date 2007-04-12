Алексей Герман-младший и британец Алан Паркер снимают в Казахстане и Голливуде два разных фильма про Юрия Гагарина

Первый космонавт Земли Юрий Гагарин продолжает тревожить умы и души создателей кино. О своих работах над космической темой заявили сразу два режиссера - молодой российский кинорежиссер Алексей Герман-младший и маститый британец Алан Паркер.

ГЕРМАН снимает фильм в Казахстане. Алан Паркер - в Голливуде. Картина Германа будет называться «Отряд». Паркер пока держит название фильма о Гагарине в секрете.

- Американцы потратили немыслимое количество денег, чтобы изобрести ручку, которой можно писать в космосе. А русские очень просто решили этот вопрос: взяли и использовали карандаш, - удивлялся 62-­летний Алан Паркер на одной из встреч с журналистами. И таких удивлений в фильме британца, похоже, будет очень много. Алан Паркер известен своими работами о жизни выдающихся людей. В 1996 г. вышел фильм «Эвита» о жизни легендарной супруги аргентинского лидера Хуана Перона - Эвы.

Фильм Германа-­младшего будет звучать с трагической нотой. Этот исторический полет едва не превратился в трагедию: Гагарин, вернувшись на землю, чуть не сгорел. В руках у молодого режиссера оказались секретные архивные документы с фотографиями.

Герману-­младшему - 30 лет. Он родился в Ленинграде в семье известного кинорежиссера Алексея Германа. Окончил ВГИК. В 2003 г. вышла его дебютная картина «Последний поезд», а в 2005 г. - «Гарпастум». Герман-младший ищет деньги на свои проекты на Западе, в частности, чтобы начать работу над картиной «Отряд», он ездил на Роттердамский международный кинофестиваль. Основатель Роттердамского фестиваля Хуберт Балс создал фестиваль как «рынок проектов» для режиссеров, продюсеров и дистрибьюторов. Ежегодно на его имя приходит около 500 заявок будущих фильмов со всего мира. Из них в 2006 г. отобрали 45 заявок, в том числе «Отряд» Германа-­младшего.

У британского режиссера Алана Паркера таких проблем нет. Он признался журналистам, что давно мечтал снять фильм о первом человеке, покорившем космос. Одним из претендентов на роль Гагарина является актер театра на Таганке Дмитрий Муляр. Подробности контракта, который Голливуд уже заключил с актером, не разглашаются. Недавно Муляр закончил работу в фильме Алексея Учителя «Космос как предчувствие». И в этом фильме он играл Юрия Гагарина.

И буквально на днях стало известно, что студия Warner Brothers тоже изучает возможность создания фильма о Юрии Гагарине. Специалисты студии уже собирают информацию о предполагаемых съемках на космодроме Байконур и в Звездном городке.