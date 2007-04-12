Алексей Герман-младший и британец Алан Паркер снимают в Казахстане и Голливуде два разных фильма про Юрия Гагарина

Алексей
и британец Алан Паркер снимают в Казахстане и Голливуде два разных фильма про Юрия Гагарина Герман-младший
№ 15(49) от 12.04.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]
Первый космонавт Земли Юрий Гагарин продолжает тревожить умы и души создателей кино. О своих работах над космической темой заявили сразу два режиссера - молодой российский кинорежиссер Алексей
ГЕРМАН снимает фильм в Казахстане. Алан Паркер - в Голливуде. Картина Германа будет называться «Отряд». Паркер пока держит название фильма о Гагарине в секрете.
- Американцы потратили немыслимое количество денег, чтобы изобрести ручку, которой можно писать в космосе. А русские очень просто решили этот вопрос: взяли и использовали карандаш, - удивлялся
Фильм
Герману-младшему - 30 лет. Он родился в Ленинграде в семье известного кинорежиссера Алексея Германа. Окончил ВГИК. В 2003 г. вышла его дебютная картина «Последний поезд», а в 2005 г. - «Гарпастум».
У британского режиссера Алана Паркера таких проблем нет. Он признался журналистам, что давно мечтал снять фильм о первом человеке, покорившем космос. Одним из претендентов на роль Гагарина является актер театра на Таганке Дмитрий Муляр. Подробности контракта, который Голливуд уже заключил с актером, не разглашаются. Недавно Муляр закончил работу в фильме Алексея Учителя «Космос как предчувствие». И в этом фильме он играл Юрия Гагарина.
И буквально на днях стало известно, что студия Warner Brothers тоже изучает возможность создания фильма о Юрии Гагарине. Специалисты студии уже собирают информацию о предполагаемых съемках на космодроме Байконур и в Звездном городке.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес