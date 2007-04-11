Почему эротику показывает только РЕН ТВ?

Аргументы неделi»: После случая с НТВ, когда компании было вынесено предупреждение за показ слишком откровенного фильма Тинто Брасса, российские телеканалы, кроме РЕН ТВ и МTV, перестали показывать эротические материалы вовсе. Почему на РЕН ТВ не боятся обвинений в порнографии?

ЗАМЕСТИТЕЛЬ генерального директора канала РЕН TВ Станислав Прибылов: С эротикой проблема: нет грамотного государственного законодательства. Дума никак не разработает правила поведения в этой области. В своих показах эротики мы ориентируемся на мировой опыт - как это трактует Европейская конвенция. Что касается обвинений в порнографии, то мы ее не показывали и показывать не будем. Пока нет понятного закона, порно будет продолжать распространяться в неположенных местах. Закон нужен для того, чтобы сказать: вот здесь это продается, и именно это разрешено, а вот здесь это никогда не может продаваться, и здесь это запрещено. Депутаты, которые поднимут этот вопрос, будут заплеваны избирателями. Тема секса всегда вызывает всплеск ханжества в обществе - «ах, вам нечем больше заняться». А дело важное. Это часть человеческой жизни, это признали в мире, пора «это» регламентировать и в нашей стране.