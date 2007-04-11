Филипп Киркоров впал в детство?

«Аргументы неделi»: С тех пор как журнал «Ералаш» стали показывать на Первом канале, он приобрел необычайную популярность не только у детей, но и у звезд кино и эстрады. Последним событием стало участие в нем Филиппа Киркорова. Зачем это нужно звезде первой величины?

ДИРЕКТОР «Ералаша» Борис Грачевский: Телезрители действительно скоро будут иметь счастье видеть в одном из новых выпусков детского киножурнала «Ералаш» Филиппа Киркорова. Он давно мечтал сняться в сюжете популярного журнала, ведь, по его словам, он вырос на «Ералаше», которому в этом году стукнуло 32. Я отшучивался, мол, для такого большого певца трудно найти место в наших маленьких юмористических сюжетах. Но недавно мы все же нашли для него подходящую роль - он сыграл школьного психолога, которого ученица самого доводит до психоза. Между прочим, очень хорошо сыграл. Теперь мы собираемся снять в «Ералаше» таких нестандартных телеперсонажей как Николай Николаевич Дроздов и Андрей Малахов.