Книжка, которую я сейчас пишу, называется «Сто и одно слово про жизнь. Нравоучения». Я пытаюсь понять смысл привычных слов. Интересное занятие! Присоединяйтесь! Мой сайт: www.amaximov.ru.

Позволю себе заметить, что вором является практически каждый человек.

Я не говорю здесь о серьезном воровстве, которое преследуется по закону. Но разве не приходилось вам выдавать в разговоре чужие шутки или чужие красивые фразы за собственные? Каким бы делом вы ни занимались, наверняка хоть раз использовали чужие идеи или приемы.

Вы вычитали в книжке, как мужчина объяснялся женщине в любви, и сделали так же. Вы прочитали в книжке, как общаться с начальником, и начали вести себя точно так же.

Это не воровство, скажете вы. Украсть - это значит взять без спросу.

Безусловно, когда дело касается бытовой жизни (то есть всего того, что подпадает под статью Уголовного кодекса), так оно и есть. Однако если речь идет об идеях, о приемах (скажем, общения), то воровство - это все то, что открыто не вами.

Я бы определил воровство как заимст­вование чужих открытий. Без такого воровства прожить невозможно. Человек не может сформироваться, вырасти, если он целиком игнорирует чужие идеи, чужой опыт.

Но надо иметь в виду: человек либо ворует, либо делает открытия.

Вроде бы воровать - проще. Казалось бы, человечество имеет огромный опыт в решении самых разных вопросов - стоит ли изобретать велосипед, если можно использовать уже изобретенный?

Во-первых, чужой, украденный опыт нужно непременно присвоить себе, сделать своим. Это нельзя сделать механически, потому что мы все - разные. И даже самые умные книги по психологии не имеют в виду конкретно вас, они дают лишь общие выводы, неминуемо придется многое открывать самому.

А во-вторых, человек, предпочитающий воровство открытиям, лишает себя энергии, которая известна только первооткрывателям.

Да что там энергия! Просто радость, которую испытывает человек от того, что он позаимствовал чужой опыт, несравнима с тем восторгом, который мы испытываем, совершив даже самое маленькое открытие.

Если ребенка все время оберегать от жизненных проблем, если все время стараться стелить соломку на то место, куда он может упасть, - ребенок вырастет хилым и печальным. Лишив его возможности самому открывать мир, мы лишили его и радости.

Итак, если мы договорились, что воровство - это заимствование чужих открытий, то вовсе без такого воровства прожить, конечно, нельзя. Однако надо очень хорошо понимать, что дорога к счастью вымощена открытиями, а не воровством.

Чужой опыт - это остановка. Иногда необходимая.

Но движение - в собственном познании.