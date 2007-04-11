Кроме Москвы, Пасхальный фестиваль пройдет в этом году в Уфе, Саратове, Ульяновске, Владикавказе и Нальчике

Проходящий Пасхальный фестиваль, инициатором и вдохновителем которого стал руководитель Мариинского театра маэстро Валерий Гергиев, на сей раз порадует музыкой Чайковского и Стравинского не только москвичей. Концерты пройдут в Уфе и Саратове, Ульяновске и Владикавказе, Нальчике и Смоленске и много еще где. Перед поклонниками выступят звезды первой величины, такие как Вадим Репин и Юрий Башмет, артисты из 10 стран мира, споет и бесподобная Анна Нетребко.

ВЕСЕННЯЯ активность Гергиева радует, как всегда. Но весна-­2007 оказалась еще урожайной и на удачные премьеры. 4 апреля на сцене Мариинского театра состоялась долгожданная премьера оперы чешского композитора Леоша Яначека «Йенуфа». Маэстро довел свой оркестр уже до какого-то хрустального состояния, музыка отличалась ясностью и лилась, как будто Кастальский ключ. Бесподобной оказалась и партия мачехи в исполнении Ларисы Гоголевской. Надо отметить и отвагу Гергиева, доверившего постановку двадцатитрехлетнему юноше Василию Бархатову, который летом 2006 г. на фестивале «Звезды белых ночей» уже заявил о себе музыкальной комедией Шостаковича «Москва-Черемушки».

На сей раз Бархатов взялся за трагедию, в которой кипят страсти, и попытался привести в движение оперных див. Движение частично удалось, хотя дивы могли бы и не суетиться, поскольку аскетичный деревенский стиль художника-постановщика Зиновия Марголина, излюбленный Таганкой 70-­х, заведомо подавлял какую-либо жизненную активность. Солисты и хор пели по-чешски с моравским акцентом, что поразило специалистов. Что же до публики, она живо вникала в мыльный сюжет, по которому мачеха убивает ребеночка своей падчерицы, топит его в проруби, когда отец ребенка отказывается жениться. И все для того, чтобы выдать ее за другого ухажера, который в ней души не чает. Но во время свадьбы происходит разоблачение - односельчане находят убиенного младенца. В финале чешский хрусталь глухо бьется о стену бревенчатой избы - режиссерская находка Бархатова. Так или иначе молодой человек далеко пойдет.

А в марте в Мариинском состоялась долгожданная премьера оперы «Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева по сказке Карло Гоцци. Венецианский стиль, жизнерадостный и порочный, уместный для постановки Гоцци, оказался чужд режиссеру Алену Маратра. Мир парижских бутиков ему, естественно, ближе. Однако оживить гламурный ландшафт французский режиссер решил при помощи нестандартного приема - он вынес действие в зрительный зал. Во-первых, маэстро Гергиев зашел в оркестровую яму прямо из партера через специально проделанную калиточку. Во-вторых, артисты хора все время носились как угорелые вокруг этой ямы по специально возведенному подиуму. В-третьих, вели себя в высшей степени неформально по отношению к таким святым для императорского театра местам, как царская ложа и особая ложа.

Шутка сказать, когда колдунья Фата Моргана превращается в плюшевую куклу - эту куклу забрасывают в особую ложу! Хорошо хоть спецперсонал, отвечающий за особую ложу, предупредил, что будет такой сюрприз, и гости успели увернуться. А то ведь можно было куклой получить по фейсу. Какой игривый постановщик! В общем, было совсем не скучно. А если добавить к этому великолепную музыку Прокофьева в исполнении оркест­ра Мариинского театра, голоса солистов, которые, будучи звездами мирового класса, слетаются на гергиевские премьеры со всех стран и континентов, то можно понять восторги публики, аплодирующей по 20-30 минут. На этот раз в партии короля Треф блистал н.а. России Геннадий Беззубенков; широту своего дарования продемонстрировал и его сын, принц, который в исполнении Андрея Илюшникова умудрился вызвать добрую улыбку на лицах не самой эмоциональной на свете питерской публики.

Что же касается балета, то москвичи во время Пасхального фестиваля смогут увидеть вечное «Лебединое озеро» и знаменитые «Драгоценности», в которых танцует божественная Ульяна Лопаткина. А любой спектакль с ее участием все равно что премьера!