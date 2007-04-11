Кроме Москвы, Пасхальный фестиваль пройдет в этом году в Уфе, Саратове, Ульяновске, Владикавказе и Нальчике
№ 15(49) от 12.04.2007 [«Аргументы Недели », Сергей ШОЛОХОВ ]
Проходящий Пасхальный фестиваль, инициатором и вдохновителем которого стал руководитель Мариинского театра маэстро Валерий Гергиев, на сей раз порадует музыкой Чайковского и Стравинского не только москвичей. Концерты пройдут в Уфе и Саратове, Ульяновске и Владикавказе, Нальчике и Смоленске и много еще где. Перед поклонниками выступят звезды первой величины, такие как Вадим Репин и Юрий Башмет, артисты из 10 стран мира, споет и бесподобная Анна Нетребко.
ВЕСЕННЯЯ активность Гергиева радует, как всегда. Но
На сей раз Бархатов взялся за трагедию, в которой кипят страсти, и попытался привести в движение оперных див. Движение частично удалось, хотя дивы могли бы и не суетиться, поскольку аскетичный деревенский стиль
А в марте в Мариинском состоялась долгожданная премьера оперы «Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева по сказке Карло Гоцци. Венецианский стиль, жизнерадостный и порочный, уместный для постановки Гоцци, оказался чужд режиссеру Алену Маратра. Мир парижских бутиков ему, естественно, ближе. Однако оживить гламурный ландшафт французский режиссер решил при помощи нестандартного приема - он вынес действие в зрительный зал.
Шутка сказать, когда колдунья Фата Моргана превращается в плюшевую куклу - эту куклу забрасывают в особую ложу! Хорошо хоть спецперсонал, отвечающий за особую ложу, предупредил, что будет такой сюрприз, и гости успели увернуться. А то ведь можно было куклой получить по фейсу. Какой игривый постановщик! В общем, было совсем не скучно. А если добавить к этому великолепную музыку Прокофьева в исполнении оркестра Мариинского театра, голоса солистов, которые, будучи звездами мирового класса, слетаются на гергиевские премьеры со всех стран и континентов, то можно понять восторги публики, аплодирующей по
Что же касается балета, то москвичи во время Пасхального фестиваля смогут увидеть вечное «Лебединое озеро» и знаменитые «Драгоценности», в которых танцует божественная Ульяна Лопаткина. А любой спектакль с ее участием все равно что премьера!
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